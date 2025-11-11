যুদ্ধবিরতি উপেক্ষা করে শিশুসহ ২ গাজাবাসীকে হত্যা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণাধীন রামিদা এলাকায় সোমবার গোলাবর্ষণ চালানো হয়, পাশাপাশি খান ইউনিসের অন্যান্য পূর্বাঞ্চলও হামলার শিকার হয়।
এখনো স্পষ্ট নয় নিহতরা ‘ইয়েলো লাইন’ অতিক্রম করেছিল কি না। এই ‘ইয়েলো লাইন’ হলো একটি বাফার জোন, যা ইসরায়েলি নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল ও ফিলিস্তিনিদের চলাচলযোগ্য এলাকার মধ্যে সীমারেখা হিসেবে কাজ করে।
ইসরায়েলি সেনারা প্রায়ই ‘ইয়েলো লাইন’-এর কাছাকাছি গেলে ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্য করে হামলা চালায়, এমনকি তারা সীমা অতিক্রম না করলেও।
গাজা যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনার অধীনে এই ‘ইয়েলো লাইন’ প্রায় ৫০ শতাংশ ভূখণ্ডকে বিভক্ত করেছে—পূর্বাংশ ইসরায়েলি নিয়ন্ত্রণে, আর পশ্চিমাংশে ফিলিস্তিনিদের চলাচলের অনুমতি রয়েছে।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর দাবি, নিহত দুই ফিলিস্তিনি ‘ইয়েলো লাইন’ অতিক্রম করে দক্ষিণাঞ্চলে কার্যরত সেনাদের দিকে এগিয়ে আসছিলেন।
গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, ১১ অক্টোবর থেকে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত ২৪২ ফিলিস্তিনি নিহত এবং ৬২২ জন আহত হয়েছেন।
অন্যদিকে ইউরো-মেডিটেরেনিয়ান হিউম্যান রাইটস মনিটর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে ইসরায়েল প্রতিদিন গড়ে আটজন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করছে এবং আরো বিশজনের বেশি মানুষকে আহত করছে। সংস্থাটি এসব হত্যাকাণ্ডকে ‘গণহত্যা অব্যাহত রাখার প্রমাণ’ বলে অভিহিত করেছে।
