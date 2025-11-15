সুদানের সেনাবাহিনী উত্তর কর্দোফানে একটি বৃহৎ পরিসরে অভিযান শুরু করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সুদানের সেনাবাহিনী শনিবার উত্তর কর্দোফান রাজ্যে একটি বৃহৎ পরিসরে সামরিক অভিযান শুরুর ঘোষণা দিয়েছে, যা অঞ্চলটি সুরক্ষিত করার এবং পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টার অংশ।
খার্তুমে আল-কাহিরাহ আল-ইখবারিয়া নেটওয়ার্কের সংবাদদাতা মোহাম্মদ ইব্রাহিমের মতে, সুদানের সেনাবাহিনী উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং রাজ্যের দুটি কৌশলগত অবস্থানের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করেছে।
সুদানের সেনাবাহিনী উত্তর কর্দোফানের উম্মে বাঁধ হাজ আহমেদ এলাকার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে, যে এলাকাটি পূর্বে র্যাপিড রিঅ্যাকশন ফোর্সেসের দখলে ছিল। সেনাবাহিনী আল-আবিয়াদ শহরের দক্ষিণে কাজকিল এলাকার নিয়ন্ত্রণও নিতে সফল হয়েছে।
কর্দোফান এবং দারফুর রাজ্যগুলিতে তীব্র লড়াইয়ের সময় এই ঘটনাগুলি ঘটল। সুদানের সেনাবাহিনী দারফুরকে মুক্ত করার এবং আল-ফাশের শহরের অবরোধ ভেঙে ফেলার একটি বৃহত্তর কৌশলের অংশ হিসাবে উত্তর কর্দোফানের সমস্ত এলাকা মুক্ত করার চেষ্টা করছে।
উত্তর ও পশ্চিম কর্ডোফান রাজ্যগুলিকে সংঘাতের কৌশলগত কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং পশ্চিম কর্ডোফানে তীব্র লড়াই অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে, দ্রুত প্রতিক্রিয়া বাহিনী বাব নুস শহরটি অবরোধ করেছে, যেখানে সেনাবাহিনীর ২২তম পদাতিক ব্রিগেড অবস্থিত।
দারফুরে, বিশেষ করে এল ফাশার শহরে, দুর্ভিক্ষ ও নৃশংসতার ঝুঁকি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সতর্কতা এবং মানবিক পরিস্থিতির অবনতির মধ্যে এই সামরিক অভিযান শুরু হয়েছে। এই সংকটে বিদেশী হস্তক্ষেপ বন্ধ করার জন্যও ক্রমবর্ধমান আহ্বান জানানো হচ্ছে।
