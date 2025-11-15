নেতানিয়াহুর গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে আটটি দেশ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ এবং গণহত্যার জন্য ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তারের প্রস্তুতি ঘোষণা করেছে তুরস্ক, স্লোভেনিয়া, লিথুয়ানিয়া, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ইতালি এবং কানাডা।
এর আগে, ইস্তাম্বুল প্রসিকিউটরের কার্যালয় গাজা উপত্যকায় গণহত্যার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ৩৭ জন সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল।
এই ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরাইল কাটজ এবং ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর প্রধান ইয়াল জামির। এই ব্যক্তিদের তুরস্কের ভূখণ্ডে প্রবেশ এবং তুরস্কের আকাশসীমা অতিক্রম নিষিদ্ধ।
২১ নভেম্বর, ২০২৪ (১ আযার ১৪০৩), হেগের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত নেতানিয়াহু এবং ইসরায়েলি প্রাক্তন যুদ্ধমন্ত্রী ইয়াভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং গাজার জনগণের বিরুদ্ধে অনাহারকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে।
এই রায়ের পর, ইসরায়েলি সরকার আদালতের কাছে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী এবং যুদ্ধমন্ত্রীর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করে।
