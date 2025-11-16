  1. Home
গাজায় অবিস্ফোরিত বোমা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করতে ৩০ বছর সময় লাগবে।

১৬ নভেম্বর ২০২৫ - ২০:৫০
News ID: 1751044
ব্রিটিশ ম্যাগাজিন দ্য ইকোনমিস্ট সতর্ক করে দিয়েছে যে বিধ্বস্ত এলাকায় বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অবিস্ফোরিত বোমা থাকতে পারে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ব্রিটিশ ম্যাগাজিন "দ্য ইকোনমিস্ট" "গাজার ধ্বংসস্তূপের নীচে লুকানো বিপদ" শিরোনামের একটি প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলেছে যে বিধ্বস্ত এলাকায় বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অবিস্ফোরিত বোমা থাকতে পারে।

প্রকাশনাটিতে জোর দেওয়া হয়েছে যে অবিস্ফোরিত অস্ত্র যুদ্ধের দীর্ঘমেয়াদী বিপদগুলির মধ্যে একটি, কারণ বোমা হামলা বন্ধ হওয়ার পরেও এটি বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা, আহত এবং পঙ্গু করে চলেছে।

জাতিসংঘের তথ্য অনুসারে, এই অস্ত্রের ফলে ৫৩ জনেরও বেশি মানুষ নিহত এবং শত শত আহত হয়েছে, যদিও সাহায্য সংস্থাগুলি বিশ্বাস করে যে আসল সংখ্যাটি অনেক বেশি।

জাতিসংঘ এবং সাহায্য গোষ্ঠীগুলির অনুমান অনুসারে, গাজায় অবিস্ফোরিত বোমার পরিমাণ ৭,০০০ টনেরও বেশি, যা আবাসিক এলাকার প্রায় ৪০ শতাংশ জুড়ে রয়েছে। এই বোমার ৩,০০০ টনেরও বেশি বেইত হানুন, বেইত লাহিয়া এবং জাবালিয়া এলাকায় কেন্দ্রীভূত।

দ্য ইকোনমিস্ট উল্লেখ করেছে যে জাতিসংঘ এখনও ইরাকের মসুলে অবিস্ফোরিত বোমা অপসারণের চেষ্টা করছে, যদিও গাজায় বোমাবর্ষণের তীব্রতা অনেক বেশি, যা পরিষ্কারের কাজটিকে আরও কঠিন এবং বিপজ্জনক করে তুলেছে।

দ্য ইকোনমিস্ট তাদের প্রতিবেদনের সমাপ্তি টেনে বলেছে যে ইসরায়েলের নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকায় অনেক প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম "দ্বৈত-ব্যবহার" হিসেবে রয়েছে, যা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দলগুলিকে বিকল্প সমাধান খুঁজে বের করতে বাধ্য করে, যেমন প্রতিরক্ষামূলক বাধা হিসেবে ব্যবহার করার জন্য পুরানো মুদিখানার ব্যাগ বালি দিয়ে ভর্তি করা।

