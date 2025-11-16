জাতিসংঘ: হাজার হাজার আল-ফাশার শরণার্থীর ভাগ্য অজানা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার (ইউএনএইচসিআর) জানিয়েছে যে এল ফাশার শহর থেকে পালিয়ে আসা হাজার হাজার সুদানী শরণার্থী এখনও নিখোঁজ রয়েছে, যা তাদের নিরাপত্তা নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ তৈরি করেছে, বিশেষ করে পালিয়ে আসা মানুষের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, হত্যা এবং অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের খবরের পর।
তীব্র দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি এল ফাশের শহরটি ছিল দেশটির পশ্চিম দারফুর রাজ্যে সুদানী সেনাবাহিনীর শেষ শক্ত ঘাঁটি, কিন্তু ১৮ মাস অবরোধের পর, ২৬ অক্টোবর এটি র্যাপিড রিঅ্যাকশন ফোর্সের হাতে পড়ে।
শহর থেকে পালিয়ে আসা প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন যে রাস্তায় বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে এবং এমনকি ড্রোন হামলারও সম্মুখীন হতে হয়েছে। দারফুর থেকে প্রাপ্ত মাঠ পর্যায়ের প্রতিবেদনে আরও দেখা গেছে যে মহিলাদের বেঁচে থাকার জন্য পাতা এবং বুনো ফল সংগ্রহ করতে এবং স্যুপ তৈরির জন্য সেদ্ধ করতে বাধ্য করা হয়েছে।
পোর্ট সুদানে অবস্থিত ইউএনএইচসিআর উপ-অফিসের প্রধান জ্যাকলিন উইলমা বারফ্লিট বলেছেন যে এল ফাশার শহর পতনের পর থেকে প্রায় ১,০০,০০০ মানুষ পালিয়ে গেছে, কিন্তু তাউইলা শহরের মতো অভ্যর্থনা কেন্দ্রগুলিতে মাত্র ১০,০০০ মানুষ নিবন্ধিত হয়েছে।
এল ফাশারে কতজন লোক অবশিষ্ট আছে তার সঠিক সংখ্যা এখনও অজানা। স্থানীয় সূত্রগুলি ইউএনএইচসিআরকে জানিয়েছে যে হাজার হাজার লোককে হয় সেখান থেকে বের হতে বাধা দেওয়া হয়েছে অথবা তাদের পালানোর উপায় নেই।
ইতিমধ্যে, র্যাপিড রিঅ্যাকশন ফোর্সেস এবং সুদানী সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘাত কর্ডোফান অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে, যা পশ্চিম দারফুরে র্যাপিড রিঅ্যাকশন ফোর্সেস ঘাঁটি এবং পূর্ব সুদানের সেনা-নিয়ন্ত্রিত রাজ্যগুলির মধ্যে অবস্থিত একটি এলাকা।
