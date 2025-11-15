ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে মসজিদে আগুন দিয়েছে ইহুদি বসতি স্থাপনকারী ইসরায়েলি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): উত্তর পশ্চিম তীরের সালফিট প্রদেশের 'দেইর আস্তিয়া' শহরের একটি মসজিদের কিছু অংশে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ইহুদি বসতি স্থাপনকারীরা।
অগ্নিসংযোগকারীরা মসজিদের দেয়ালে হিব্রু ভাষায় বর্ণবাদী স্লোগানও লিখেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতত দিয়ে বার্তা সংস্থা ইরনা আরো জানিয়েছে, একদল বসতি স্থাপনকারী শহরে হামলা চালিয়ে 'আল-হাজাত হামিদাহ' মসজিদের জানালা ভেঙে সেখানে অগ্নিপ্রজ্জ্বালক পদার্থ নিক্ষেপ করেছে, যার ফলে আগুন লেগে গেছে।
ইহুদি বসতি স্থাপনকারীরা এর আগে দেইর আস্তিয়ায় ইমাম আলী ইবনে আবি তালিব মসজিদ এবং পশ্চিম তীরের মারদা এবং ইয়াসুফ গ্রামের অন্যান্য মসজিদেও আগুন লাগিয়েছিল।
