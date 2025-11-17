আন্তঃধর্মীয় বোঝাপড়ায় শিয়াদের ভূমিকার জন্য মায়ানমারের ইসলামিক ইনস্টিটিউট প্রশংসা করে+ছবিসহ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মায়ানমারের ইয়াঙ্গুনের সেন্ট্রাল হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে, মায়ানমারের আল-আজহার ইসলামিক ইনস্টিটিউট ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সহাবস্থানকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টার জন্য একদল শিয়া কর্মীকে সম্মানিত করেছে।
মায়ানমারের আল-আজহার ইসলামিক ইনস্টিটিউটের সভাপতি ও পরিচালক মুফতি ডঃ মিন্ট থেইনের উদ্যোগে এবং সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ভালোবাসা এবং বোঝাপড়া ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ধর্মীয় কর্মীদের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
এই অনুষ্ঠানটি "সামাজিক উন্নয়ন ও সহাবস্থানে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পুরষ্কার" প্রদান করে একজন শিয়া কর্মীকে, যিনি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ইসলামী সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করতে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংলাপ ও সহযোগিতার পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা পালন করেছেন।
আয়োজকরা জোর দিয়ে বলেছেন যে মিয়ানমারের বহু-জাতিগত এবং বহু-ধর্মীয় সমাজে ঐক্য গড়ে তোলার জন্য এই ধরনের উদ্যোগ অপরিহার্য।
এছাড়াও, ইয়াঙ্গুনের শিয়া মুঘল মসজিদের হুজ্জাতুর ইসলাম "হাজি মাসুম আলী" দেশটির শিয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আল-আজহার থেকে একটি বিশেষ পুরষ্কার পেয়েছেন। তিনি এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং মুসলিমদের মধ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার এবং মিয়ানমারে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রচেষ্টার উপর জোর দেন।
Your Comment