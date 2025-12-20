  1. Home
লেবাননের মুসলিম ধর্মগুরুরা কুরআন অবমাননার নিন্দা জানিয়েছে/ কুরআনের উপর আক্রমণ সকল মুসলমানের উপর আক্রমণ।

২০ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৯:৪৫
News ID: 1764057
লেবাননের মুসলিম ধর্মগুরুদের একটি সমাবেশ এক বিবৃতিতে মার্কিন রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী জ্যাক ল্যাং-এর পবিত্র কুরআনের উপর আক্রমণের নিন্দা জানিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননের মুসলিম স্কলারস অ্যাসোসিয়েশন এক বিবৃতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা সিনেট আসনের রিপাবলিকান প্রার্থী জ্যাক ল্যাং-এর কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে বলেছে: "এই প্রার্থী, তার কথা এবং আচরণের মাধ্যমে যা ইচ্ছাকৃতভাবে পবিত্র কুরআনকে অবমাননা করেছে, এমন একটি কর্মকাণ্ড করেছে যা একজন অনৈতিক এবং সংবেদনশীল ব্যক্তির দ্বারা অগ্রহণযোগ্য অপমান বলে বিবেচিত হয়।"

লেবাননের উলামা সমিতি জোর দিয়ে বলেছে: ধর্মীয় বিদ্বেষ উস্কে দেওয়া আমেরিকান সমাজের জন্য অপমান, যা তার ধর্মীয় বৈচিত্র্যের জন্য পরিচিত এবং মুসলিমরা আমেরিকান নাগরিকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। এই পদক্ষেপ কেবল ইসলামী পবিত্রতার উপর আক্রমণ নয়, বরং খ্রিস্টধর্ম থেকে শুরু করে ইহুদি ধর্ম পর্যন্ত সকল ধর্মের পবিত্রতার প্রতি অসম্মান।

সমাবেশে বলা হয়েছে: "এই ধরনের আচরণ অন্যান্য ধর্মের চরমপন্থীদের অন্যদের পবিত্র স্থানগুলিতে আক্রমণ করার পথ প্রশস্ত করে এবং এমনকি প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ড চালানোর সম্ভাবনাও বৃদ্ধি করে, যা আমেরিকান সমাজের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।"

সমাবেশে দাবি করা হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমাজের একটি বৃহৎ অংশের ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবমাননা এবং অভ্যন্তরীণ শান্তির বিরুদ্ধে উসকানি দেওয়ার অভিযোগে মামলা করুক।

বিবৃতির শেষে, মুসলিম ধর্মগুরুদের সমাবেশ জোর দিয়ে বলেছে যে পবিত্র কুরআন মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে পবিত্র প্রতীক এবং এটিকে আক্রমণ করা তাদের সকলের উপর আক্রমণ বলে বিবেচিত হবে। তারা বলেছেন: কুরআনকে রাজনৈতিক সংঘাতের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়, বরং এটি যাতে সত্যিকার অর্থে অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির অন্ধকার থেকে মানবতার জন্য আলো, পথনির্দেশনা এবং মুক্তির উৎস হয় তা নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো উচিত।

