ইহুদি রাব্বি: ইহুদিদের ইসরায়েল ত্যাগ করা উচিত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):ধর্ম হিসেবে ইহুদি ধর্ম এবং রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে ইহুদিবাদের মধ্যে বিভ্রান্তি নিয়ে বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান বিতর্কের মধ্যে এবং দখলদার ইসরায়েলি রাষ্ট্র যখন গণহত্যা যুদ্ধ এবং ফিলিস্তিনি ভূমি দখল অব্যাহত রেখেছে, তখন তারা নিজেদেরকে "ইহুদিদের প্রতিনিধিত্বকারী রাষ্ট্র" হিসেবে দাবি এবং উপস্থাপন করার উপর জোর দিচ্ছে, এই বর্ণনার বিরোধিতাকারী একজন ধর্মীয় ইহুদির কণ্ঠস্বর প্রধান হয়ে উঠছে।
ইসরায়েলি দখলদারিত্বের অধীনে থাকা ইহুদি যুবকদের উদ্দেশ্যে সরাসরি বার্তায়, ফেল্ডম্যান তাদের হিব্রু রাষ্ট্র থেকে পালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান এবং সতর্ক করে দেন যে গণহত্যা যুদ্ধের ধারাবাহিকতা কেবল ফিলিস্তিনি এবং মুসলিমদের জন্যই হুমকিস্বরূপ নয়, বরং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইহুদিদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও সহিংসতার বিপদকে দ্বিগুণ করে তোলে।
ইসরায়েলি সরকার সকল ইহুদির প্রতিনিধিত্ব করে না, এবং এটি অবশ্যই ইহুদি ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে না। বিশ্বজুড়ে ইহুদিদের বিশাল জনগোষ্ঠী এই সমস্ত অপরাধের বিরোধিতা করে এবং ইহুদি ধর্ম এই সমস্ত অপরাধের বিরোধিতা করে।
ইহুদি ধর্মগুরু ডেভিড ফেল্ডম্যান বলেন: দুর্ভাগ্যবশত, মানুষ মারা যাচ্ছে, শিশুরা অনাহারে আছে, এবং দুর্ভাগ্যবশত এটি এখনও চলছে। পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে, এই দখলদারিত্ব বন্ধ করতে এবং ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য ন্যায়বিচার এবং ইহুদি জনগণের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে, কারণ ইহুদিরা তাদের নামে যা কিছু করা হয় তার জন্য পরিণতি, ঘৃণা এবং বিপদের মুখোমুখি হয়।
ইসরায়েলের জনগণকে আমি যা বলছি তা হলো, এখন জেগে ওঠার এবং বুঝতে হবে যে কিছু একটা ভুল হচ্ছে। আমাদের বুঝতে হবে যে জায়নিস্ট আন্দোলন আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এই নিরাপত্তা, এই সুরক্ষা এবং ইহুদিদের জন্য এই স্বদেশ, তা মূলত মিথ্যা এবং শুরু থেকেই ইহুদি বিশ্বাসের মৌলিক নীতির বিরুদ্ধে ছিল।
কিন্তু যারা প্রথমে এটা বুঝতে পারেননি, অন্তত এখন আমাদের বুঝতে হবে যে এটা কারো স্বার্থে নয়, দুর্ভাগ্যবশত এখানে অনেক অপরাধ চলছে, প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতা চলছে এবং সব পক্ষের জন্যই বিরাট বিপদ।
Your Comment