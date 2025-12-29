তুর্কি প্যাট্রিয়টিক পার্টির মহাসচিব: জেনারেল কাসেম সোলেইমানি সমগ্র মানবতার।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জেনারেল কাসেম সোলাইমানির স্মরণসভায় ওজগুর বোরসালি এই মন্তব্য করেন, যা মস্কোতে অল-রাশিয়ান ইউনিয়ন অফ পিপলসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং যার শিরোনাম ছিল "রাশিয়া এবং ইরানের জনগণের আধ্যাত্মিক ঐক্য"।
বোরসালি উল্লেখ করেন: জেনারেল কাসেম সোলাইমানি আমাদের জন্য একটি মহান উত্তরাধিকার রেখে গেছেন; আমরা তাকে আমাদের হৃদয়ে ধারণ করি এবং আমরা তার পথ অব্যাহত রাখার চেষ্টা করি।
ইরান বীরত্বের সাথে সাম্রাজ্যবাদ এবং ইহুদিবাদকে প্রতিরোধ করে, এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এইভাবে জেনারেল সোলেইমানি শহীদ হয়েছিলেন, কিন্তু হাজার হাজার অন্যান্য সোলেইমানির জন্ম হয়েছিল।
একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভব হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি উল্লেখ করেন: "আমরা আমেরিকান আধিপত্য এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পরিকল্পিত ক্ষমতা কাঠামোর অবসানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি; ডলার তার পথের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছে এবং পশ্চিমা দেশগুলির জন্য শঙ্কা বাজিয়েছে।"
Your Comment