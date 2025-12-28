মালয়েশিয়ায় মুসলিমদের উপহাস করে ভিডিও পোস্ট করার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সাম্প্রতিক দিনগুলিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় নারীদের হিজাব মাথায় পরে এক ব্যক্তির মদ্যপানের একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর, দেশটির মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হওয়ার পর, মালয়েশিয়ার সেলাঙ্গর রাজ্যের সুবাং জায়ায় দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে মালয়েশিয়ার পুলিশ।
পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছে, আটককৃতরা হল একজন ২৪ বছর বয়সী পুরুষ এবং একজন ২২ বছর বয়সী মহিলা, এবং তাদের মামলাটি "জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করা এবং ধর্মীয় উত্তেজনা উস্কে দেওয়া" শিরোনামে তদন্ত করা হচ্ছে।
ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আপত্তিকর বিষয়বস্তু তৈরি এবং প্রচার সম্পর্কিত আইনের অধীনে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
প্রতিবেদন অনুসারে, যে সেলুনে ঘটনাটি ঘটেছে, তারা জনসাধারণের কাছে ক্ষমা চেয়ে একটি বিবৃতি জারি করেছে, ঘটনার সাথে জড়িত দুই কর্মচারীকে বরখাস্ত করার এবং পুলিশের সাথে পূর্ণ সহযোগিতার ঘোষণা দিয়েছে। অনলাইন সম্প্রদায় হিজাব এবং ইসলামী মূল্যবোধকে উপহাস করে এমন আচরণের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিক্রিয়া জানানোর আহ্বান জানিয়েছে।
এই ঘটনাটি এমন এক পরিস্থিতিতে ঘটেছে যেখানে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, একটি ইসলামী দেশ হিসেবে মালয়েশিয়ায় মদ এবং ধর্মীয় প্রতীক সম্পর্কিত কিছু ঘটনা সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে এবং দেশটির সরকার ধর্মের ক্ষেত্রে যেকোনো উস্কানিমূলক আচরণের প্রতি দ্রুত এবং আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়।
Your Comment