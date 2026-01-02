বিশ্বব্যাপী আধিপত্যবাদী আন্দোলনগুলি কেন রহস্যোদ্ঘাটনের ত্রাণকর্তার প্রতি মানুষের মনোযোগকে ভয় পায়?

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):কেন্দ্রীভূত পুঁজিপতি এবং আধিপত্যবাদী স্রোত তাদের মুনাফা-চালিত শৃঙ্খলা এবং নিয়ন্ত্রণকে চ্যালেঞ্জ করে এমন যেকোনো কিছুকেই তারা ঘৃণা করে; প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তার প্রতি ব্যাপক জনসাধারণের মনোযোগ ঠিক এমনই একটি হুমকি।
তাদের বিতৃষ্ণার মূলে রয়েছে নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয়। মুক্তিবাদ ন্যায়বিচারের জন্য, একচেটিয়া অধিকার সীমিত করার জন্য এবং সংখ্যালঘুদের নিয়ন্ত্রণ থেকে প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনরুদ্ধারের জন্য প্রকৃত দাবিগুলিকে বৈধতা দিতে পারে - এমন দাবি যা সরাসরি স্বার্থান্বেষীদের হুমকির মুখে ফেলে।
অতএব, পুঁজিপতিরা দ্রুত আখ্যান তৈরি করে, মিডিয়াকে নির্দেশ দেয় এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উপায় ব্যবহার করে এই মনোযোগকে নিরপেক্ষ বা বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টা করে যাতে কোনও কার্যকর বিশ্বাস-ভিত্তিক সামাজিক সংহতি রোধ করা যায়।
প্রতীকী স্তরে, প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা অর্থ, আশা এবং আধিপত্যবাদ ও ভোগবাদের সংস্কৃতির বিকল্পের প্রতীক; এই প্রতীক সম্পদের নিপীড়ক মালিকদের দ্বারা সৃষ্ট নিয়ম অনুসরণ করার এবং যৌথ আচরণকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করার প্রণোদনাকে দুর্বল করে দিতে পারে।
তাই পুঁজিপতিদের বিতৃষ্ণা কেবল একটি অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া নয়, বরং একটি আদর্শিক এবং কৌশলগত প্রতিক্রিয়া: ক্ষমতা বজায় রাখা, আখ্যান নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাদের মুনাফা-চালিত ব্যবস্থাকে দুর্বল করতে পারে এমন যেকোনো শক্তিকে প্রতিরোধ করা।
ন্যায়বিচারের প্রকৃত স্তরে, নিপীড়ন, দুর্নীতি, বৈষম্য এবং বৌদ্ধিক ও নৈতিক বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সংগ্রামের এক যুগের পর ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের মাধ্যমে, সমাজ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যেখানে মানবিক ও ঐশ্বরিক মূল্যবোধ ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের স্থান দখল করে।
অস্বাস্থ্যকর ক্ষমতা কাঠামো ভেঙে পড়বে এবং ন্যায়বিচার ও ন্যায্যতার উপর ভিত্তি করে একটি নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী জনসাধারণের সম্পদের অপব্যবহার করতে পারবে না এবং সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের মান প্রাধান্য পাবে, যাতে মানুষ আধিপত্য ও শোষণমুক্ত পরিবেশে আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে।
Your Comment