আমিরাতে গল্ফারদের সাফল্য

ইরানি নারীর কৃতিত্ব; কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণের উপাদান আবিষ্কার

ইরানি নারী একটি নতুন রাসায়নিক যৌগ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন, যে যৌগের সাহায্যে বাতাস থেকে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করা সম্ভব হবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিনল্যান্ডের হেলসিঙ্কি বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ইরানি গবেষক "যাহরা এসহাকি গোরজি" একটি নতুন উপাদান তৈরি করেছেন যা তীব্র তাপ তৈরি না করেই সরাসরি পরিবেশের বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে।

এই নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে, প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করা সহজ হয়ে যায়, যা বড় শহরগুলোতে ক্ষতিকারক দূষণের জন্য দায়ী।

এই ইরানি মহিলার উদ্ভাবিত নতুন যৌগটি প্রতি গ্রামে ১৫৬ মিলিগ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করতে সক্ষম। গোরজির মতে, এই যৌগের কোনও উপাদানই তৈরি করা ব্যয়বহুল নয় এবং এই তরলটি বিষাক্তও নয়।

ইরানি নারীদের সাফল্যের আরেক খবরে বলা হয়েছে, আজমান অপেশাদার প্রতিযোগিতার নেট বিভাগে ইরানি গলফ প্রতিনিধি প্রথম স্থান অর্জন করেছেন। দুই দিনের অপেশাদার গলফ প্রতিযোগিতা "আল জোরাহ অপেশাদার ওপেন ২০২৫" সংযুক্ত আরব আমিরাতের আজমানে আয়োজিত হয়। ওই প্রতিযোগিতায় ইরানি গলফের প্রতিনিধি "নাজনিন শাহরাকি" মহিলাদের নেট বিভাগে প্রথম স্থান অর্জনে সফল হন।

আল জোরাহ অপেশাদার ওপেন ২০২৫ অপেশাদার গলফ প্রতিযোগিতাটি নিকোলাস ডিজাইন গ্রুপ ডিজাইন করেছিল, যা এই অঞ্চলের সবচেয়ে অনন্য বিশ্বমানের কোর্সগুলোর একটি।

