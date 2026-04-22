ইরান যুদ্ধে মার্কিন সেনাদের হতাহতের সংখ্যা গোপন পেন্টাগণের

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পেন্টাগন ইরান যুদ্ধে আহত আমেরিকার সৈন্যদের তাদের হতাহতের পরিসংখ্যান থেকে বাদ দিচ্ছে, যা থেকে স্পষ্টতই বোঝা তারা বিষয়টি গোপন করছে।
ওয়েবসাইটটি আরও যোগ করেছে: যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, পেন্টাগনের সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সোমবার পর্যন্ত এই সংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়ে ৪২৮-এ পৌঁছেছিল। মঙ্গলবার, যুদ্ধে আহত সৈন্যের সংখ্যা ১৫ কমে যায় এবং প্রতিরক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনো প্রকাশ্য মন্তব্য ছাড়াই মোট সংখ্যা ৪১৩-এ পৌঁছায়।
উপরোক্ত প্রতিবেদন অনুসারে, মার্কিন সরকার ইরান যুদ্ধে আহত ১৫ জন মার্কিন সৈন্যের তথ্য ব্যাখ্যাতীতভাবে তাদের সরকারি হতাহতের পরিসংখ্যান থেকে বাদ দিয়েছে।
ইরানের সফল পাল্টা সামরিক অভিযানে আমেরিকার সেনাদের হতাহতের সংখ্যার উপর এই কঠোর সেন্সরশিপের মধ্যেই মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর তাদের ৪০০ জন সৈন্য আহত হওয়ার কথা স্বীকার করেছে।
এই প্রেক্ষাপটে, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল বুধবার মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর (পেন্টাগন)-এর মূল্যায়নের উদ্ধৃতি দিয়ে হতাহতের খবর প্রকাশ করেছে।
আমেরিকার পত্রিকাটি পেন্টাগনের বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে, ইরানের সঙ্গে সাম্প্রতিক যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ৪০০ মার্কিন সেনা সদস্য আহত হয়েছেন।
Your Comment