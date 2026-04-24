কালিবাফ: আলোচনার টেবিলকে ‘আত্মসমর্পণের মঞ্চে’ পরিণত করার চেষ্টায় ট্রাম্প

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে মোহাম্মদ কালিবাফ বলেন, ‘ডোনাল্ড ট্রাম্প তার কল্পনায় এই আলোচনার টেবিলকে আত্মসমর্পণের মঞ্চে পরিণত করতে চায় অথবা নতুন করে যুদ্ধ উসকে দেওয়ার যৌক্তিকতা তৈরি করতে চায়।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা হুমকির ছায়ার নিচে কোনো আলোচনা গ্রহণ করি না।’ পোস্টের শেষে তিনি দাবি করেন, গত দুই সপ্তাহে যুদ্ধক্ষেত্রে ‘নতুন কিছু পদক্ষেপ উন্মোচনের প্রস্তুতি’ নেওয়া হয়েছে।
কালিবাফের এই বক্তব্য পাকিস্তানে সম্ভাব্য আলোচনার অনিশ্চয়তা আরও বাড়িয়েছে। সূত্রের বরাতে সিএনএন জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদল আগামীকাল ফের আলোচনার জন্য ইসলামাবাদে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। তবে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পুনরায় আলোচনায় বসার কোনো পরিকল্পনা তেহরানের নেই।
