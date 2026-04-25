  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. ইরানের সংবাদ

মার্কিন বাধা সত্ত্বেও আরেকটি ইরানি জাহাজ ওমান সাগর অতিক্রম করেছে

২৫ এপ্রিল ২০২৬ - ১২:০৭
News ID: 1806126
মার্কিন বাধা সত্ত্বেও আরেকটি ইরানি জাহাজ ওমান সাগর অতিক্রম করেছে

ইরানের একটি বাল্ক ক্যারিয়ার জাহাজ যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর জব্দ করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)-এর নৌবাহিনীর জাহাজগুলোর এসকর্টে নিরাপদে ওমান সাগর অতিক্রম করে ইরানে পৌঁছেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের একটি বাল্ক ক্যারিয়ার জাহাজ যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর জব্দ করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)-এর নৌবাহিনীর জাহাজগুলোর এসকর্টে নিরাপদে ওমান সাগর অতিক্রম করে ইরানে পৌঁছেছে। 

সম্প্রতি ইরানের বন্দরগুলোতে অবরোধ কার্যকরের ঘোষণা দিয়েছে মার্কিন সামরিক বাহিনী। এই অভিযানের অংশ হিসেবে বিভিন্ন দিকে যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করা হয়েছে। ভারত মহাসাগরসহ বিভিন্ন এলাকায় এ পর্যন্ত অন্তত কয়েকটি জাহাজে তল্লাশি চালিয়েছে মার্কিন সেনারা।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha