ইরাকি সশস্ত্র গোষ্ঠী কাতায়িব নেতার তথ্য দিলে ১ কোটি ডলার পুরস্কার ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের

২৫ এপ্রিল ২০২৬ - ০০:৩৬
News ID: 1805946
মার্কিন সন্ত্রাসী সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, ইরাকি 'কাতাইব সাইয়্যেদুশ শুহাদা' গোষ্ঠীর নেতাকে শনাক্ত বা গ্রেপ্তারের দিকে পরিচালিত করবে এমন তথ্যের জন্য ১০ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আমেরিকার সন্ত্রাসী সরকার ঘোষণা করেছে যে, ইরাকি কাতাইব সাইয়্যেদ আল-শুহাদা গোষ্ঠীর নেতাকে শনাক্ত বা গ্রেপ্তারের দিকে পরিচালিত করবে এমন তথ্যের জন্য তারা ১০ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক বিবৃতি অনুসারে, কাতাইব সাইয়্যেদুশ শুহাদা গোষ্ঠী ইরাক ও সিরিয়ায় মার্কিন সামরিক ঘাঁটি এবং বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়েছে।

মার্কিন বিমান হামলায় এর বেশ কয়েকজন সদস্য শহীদ হওয়ার পর কাতাইবের মার্কিন-বিরোধী কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৪ সালে মসুলের পতনের পর আইএসআইএস-এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠিত করতে কাতাইব সাইয়্যেদুশ শুহাদা গঠিত হয়েছিল।

