আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, যে নিজেকে জটিল কূটনীতির ওস্তাদ মনে করে এবং "তাৎক্ষণিক ফলাফল" পেতে চায়, সে এখন এমন একটি দেশের মুখোমুখি হয়েছে যারা নিজেদের স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় গর্বিত।
ইরানের দ্রুত আত্মসমর্পণের ওপর ট্রাম্পের জেদ এবং তেহরান সব শর্তে রাজি হয়েছে বলে সে যে দাবি করেছে ইরানি কর্মকর্তারা সুস্পষ্টভাবে তা অস্বীকার করেছেন।
২০১৫ সালের ছয় জাতি গোষ্ঠীর সাথে ইরানের পরমাণু সমঝোতার কথা উল্লেখ করে, নিউ ইয়র্ক টাইমস আরও যোগ করেছে যে, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার আমলের মতো নয় নয় বরং ট্রাম্পের আলোচক দল প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের সহায়তা ছাড়াই আলোচনায় প্রবেশ করছে এবং নিউ ইয়র্কের রিয়েল এস্টেট খাতের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করছে।
