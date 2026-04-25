পোপ: ইরান ও লেবাননে অনেক নিরীহ শিশু মারা গেছে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিরোধিতা করার কারণে ক্যাথলিক চার্চের প্রধানের ওপর মার্কিন সরকার এবং স্বয়ং ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপ সত্ত্বেও, পোপ লিও চতুর্দশ আবারও বলেছেন: “আমি যুদ্ধের পক্ষে থাকতে পারি না।”
রোমে ফেরার পথে বিমানে পোপ সাংবাদিকদের কাছে তাঁর ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কথা বলেন এবং ইরান ও লেবাননে যুদ্ধের শিকার হওয়া শিশুদের কথা উল্লেখ করেন।
আমি এই বলে শুরু করতে চাই যে, আমাদের একটি নতুন মনোভাব এবং শান্তির সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করতে হবে। প্রায়শই, যখন আমরা কোনো পরিস্থিতি মূল্যায়ন করি, তখন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে সহিংসতা, যুদ্ধ বা আক্রমণের পথ বেছে নেওয়া হয়।
আমরা দেখেছি যে, বহু নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।সম্প্রতি আমি সেই শিশুদের পরিবারের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি, যারা আক্রমণের প্রথম দিনেই নিহত হয়েছিল। তারা সেই ঘটনায় তাদের সন্তানদের হারানোর কথা লিখেছেন।
আমার কাছে একজন মুসলিম শিশুর একটি ছবি আছে, যে লেবানন ভ্রমণের সময় আমার জন্য অপেক্ষা করছিল এবং তার হাতে একটি প্ল্যাকার্ড ছিল, যেখানে লেখা ছিল, “পোপ লিওকে স্বাগতম।” সে যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।
মানুষের জীবনে অনেক পরিস্থিতি রয়েছে এবং আমাদের সেই পরিস্থিতিগুলো মাথায় রেখে চিন্তা করতে সক্ষম হতে হবে। একজন ধর্মযাজক এবং যাজক হিসেবে আমি যুদ্ধের সমর্থক হতে পারি না এবং আমি প্রত্যেককে শান্তির সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত উত্তর খুঁজে বের করার জন্য উৎসাহিত করতে চাই।
