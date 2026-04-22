যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ৭৭৫টি স্কুলের সংস্কার কাজ সম্পন্ন

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের শিক্ষা মন্ত্রী আলিরেযা কাযেমি জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত ১ হাজার ৩শ' টি স্কুলের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৭৭৫টি মেরামত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ২০টি স্কুল পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তেহরান, ইসফাহানসহ বেশ কয়েকটি প্রদেশের স্কুল।
তিনি আরও জানান, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলগুলোর সংস্কার কাজ অক্টোবরের মধ্যে শেষ হওয়ার আশা করা হচ্ছে।
শিক্ষামন্ত্রী বলেন, হামলার মধ্যেও সরাসরি কিংবা অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম চালু ছিল। এছাড়া শিক্ষার্থী ও পরিবারগুলোর জন্য কাউন্সেলিং সেবা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।
কাযেমি আরও বলেন, শাজারেহ তাইয়েবেহ গার্লস স্কুলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত ১৭০ জন শিক্ষার্থীর স্মরণে বিভিন্ন স্কুলে শোকসভা আয়োজন করা হয়েছে। নিহতদের বেশিরভাগই ছিল স্কুলছাত্রী, শিক্ষক ও স্টাফ।
