ইরানের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ করতে চায় ইসরাইল

২২ এপ্রিল ২০২৬ - ২২:৩১
News ID: 1805912
ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরাইল কাটজ বলে, ইসরাইল ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পুনরায় শুরু করতে প্রস্তুত/তারা যুক্তরাষ্ট্রের সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় আছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এক ভিডিও বিবৃতিতে কাটজ বলে, ‘ইসরাইলি সেনাবাহিনী প্রতিরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক—উভয় দিক থেকেই প্রস্তুত, এবং লক্ষ্যবস্তুগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।’

আরও বলে, ‘আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় আছি—প্রথমত খামেনি বংশধারাকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার জন্য... এবং পাশাপাশি ইরানকে অন্ধকার যুগ ও পাথর যুগে ফিরিয়ে নিতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ অবকাঠামো ধ্বংস করার মাধ্যমে তাদের জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে ফেলার জন্য।

কাটজ দাবি করে, ‘এবার যখন হামলা পুনরায় শুরু হবে, তা ভিন্ন ও আরও প্রাণঘাতী হবে এবং সবচেয়ে সংবেদনশীল স্থানে বিধ্বংসী আঘাত হানা হবে।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার ঘোষণা করেছে, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান যুদ্ধবিরতির মেয়াদ অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়ানো হয়েছে। এটি ৮ এপ্রিল কার্যকর হয়েছিল এবং তেহরানের সঙ্গে আলোচনার জন্য সময় তৈরি করার উদ্দেশ্যে বাড়ানো হয়েছে।

নতুন আলোচনার পরিকল্পনা পাকিস্তানে হওয়ার কথা থাকলেও তা বর্তমানে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।

