আগ্রাসনের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ ফ্রন্ট নীরব থাকবে না।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে সাইয়্যেদুশ শুহাদা ব্রিগেডের ইসলামী প্রতিরোধের সাংস্কৃতিক কার্যালয়, সংগঠনটির মহাসচিবকে হত্যার জন্য পুরস্কার ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় একটি বিবৃতি জারি করে বলেছে: "হাজ্জ আবু আলা আল-ওয়ালাইয়ের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ প্রতিরোধ অক্ষের উপর একটি আক্রমণ, এবং এই ধরনের আচরণের কঠোর জবাব দেওয়া হবে।"
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে অবস্থিত সাইয়্যেদ আল-শোহাদা ব্রিগেডের সাংস্কৃতিক কার্যালয়ের বিবৃতির পাঠ্য নিম্নরূপ:
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَیَمْکُرُونَ وَیَمْکُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِین﴾ صدق الله العلی العظیم
আমরা, সাইয়্যেদুশ শুহাদা ব্রিগেডের ইসলামী প্রতিরোধ বাহিনী, বিশ্বাস করি যে, এই অঞ্চলের হুমকি মোকাবেলা এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী একজন বিশিষ্ট কমান্ডারের বিরুদ্ধে যেকোনো অপমানজনক বা আপত্তিকর পদক্ষেপ ইরাকের সার্বভৌমত্ব এবং এর জনগণের অধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।
সাইয়্যেদুশ শুহাদা ব্রিগেডের ইসলামী প্রতিরোধ বাহিনীর মহাসচিব, "হাজ্জ আবু আলা আল-ওয়ালাই"-এর বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক আচরণ ও কর্মকাণ্ডকে, আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, সমগ্র প্রতিরোধ বাহিনীর উপর একটি আক্রমণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
আমরা এতদ্বারা মার্কিন বাহিনী এবং ইসরায়েলি শাসকগোষ্ঠীকে সতর্ক করছি যে, এই কাজ ও অসম্মানের জবাব না দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে না এবং এর পরিণতি এই অঞ্চলে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটি ও স্বার্থের ওপর বর্তাবে।
ইসলামের নবী (সা.) এবং তাঁর আহলে বাইত (আ.)-এর অনুসারী হিসেবে আমরা মৃত্যুকে সম্মানজনক ছাড়া অন্য কিছু মনে করি না এবং আমরা শত্রুদের প্রতি ঘোষণা করছি যে, মৃত্যুর হুমকি আমাদের ভীত করতে পারবে না।
কাতায়েব সাইয়্যেদুশ শুহাদার সাংস্কৃতিক দপ্তর, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান
