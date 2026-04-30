ইরানের সাথে যুদ্ধ হোয়াইট হাউসের জন্য একটি বড় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): যদি ট্রাম্প কোনো ব্যাপক চুক্তিতে না পৌঁছেই একতরফাভাবে 'বিজয়' ঘোষণা করে এবং বড় ধরনের সামরিক অভিযান বন্ধ করে দেয়, তাহলে ইরানের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন পরিস্থিতি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো খতিয়ে দেখছে।
যুদ্ধ থেকে সরে আসার সম্ভাব্য পরিণতি মূল্যায়নের জন্য প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনুরোধে এই সমীক্ষাগুলো চালানো হচ্ছে; এবং এটি এমন এক পরিস্থিতিতে করা হচ্ছে যেখানে ট্রাম্পের উপদেষ্টারা সতর্ক করেছে যে, এই সংঘাত অব্যাহত রাখলে নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের বড় ধরনের পরাজয় ঘটতে পারে।
রাজনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি, হোয়াইট হাউসকে তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক পরিণতিরও সম্মুখীন হতে হচ্ছে। চলমান যুদ্ধ এবং হরমুজ প্রণালী সম্পূর্ণরূপে পুনরায় খোলার কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ব্যর্থতার ফলে বিশ্বব্যাপী জ্বালানির খরচ এবং যুক্তরাষ্ট্রে জ্বালানির দাম বেড়েছে।
সামরিক দিক থেকে, বিভিন্ন সূত্র দাবি করেছে যে ইরানের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের বিরুদ্ধে বিমান হামলা পুনরায় শুরু করাসহ বিভিন্ন বিকল্প এখনও বিবেচনাধীন রয়েছে।
তবে, ইরানের ভূখণ্ডে বড় আকারের স্থল আক্রমণের মতো আরও উচ্চাভিলাষী বিকল্পটি সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোর তুলনায় কম সম্ভাবনাময় বলে মনে করা হচ্ছে। এই সূত্রগুলো অনুসারে, যুদ্ধবিরতির সময়কালে ইরান উৎক্ষেপক, গোলাবারুদ এবং ড্রোনসহ তার কিছু সামরিক সক্ষমতা পুনর্গঠন করতে সক্ষম হয়েছে।
তবে, বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে উভয় পক্ষ এখনও একটি চুক্তিতে পৌঁছানো থেকে অনেক দূরে।
