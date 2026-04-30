ইরানের ইউরেনিয়ামের মজুদ রক্ষা করা মানেই ট্রাম্পের পরাজয়

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মার্কিন দৈনিক নিউ ইয়র্ক টাইমস লিখেছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, যে ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন থেকে বিরত রাখার প্রধান দাবি নিয়ে তিনবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, একই অজুহাতে ইরানের বিরুদ্ধে দুইবার বিমান হামলাও চালিয়েছে।
কিন্তু ২০১৮ সালে, সে ইরানের সঙ্গে ঐতিহাসিক পারমাণবিক চুক্তি থেকে সরে আসে এবং ইরানের ওপর থেকে পশ্চিমা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার বিনিময়ে দেশটির পারমাণবিক কর্মসূচির ওপর ব্যাপক সীমাবদ্ধতা ও বিধিনিষেধ আরোপ করে।
সুতরাং, ট্রাম্প যে কোনো নতুন চুক্তিতে পৌঁছাতে চাইলে, আশা করা যায় যে তা অন্তত পূর্ববর্তী চুক্তির শর্তগুলো পূরণ করবে, অন্যথায় এটি অপর্যাপ্ত এবং ন্যায্যভাবেই প্রত্যাখ্যাত হবে।
নিউ ইয়র্ক টাইমস আরও উল্লেখ করেছে যে, পূর্ববর্তী চুক্তিটিও ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুদকে ব্যাপকভাবে সীমিত করেছিল উল্লেখ করে বলেছে, কিন্তু বিশ্বে পারমাণবিক অস্ত্র কমানোর কথা বললেও, ট্রাম্প তার কথার সমর্থনে খুব কমই বাস্তব পদক্ষেপ নিয়েছে।
স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পারমাণবিক বিশেষজ্ঞ স্কট ডি. সাগান বলেছে, ইরান যদি তার বর্তমান উচ্চ-সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুদ বজায় রাখে, তবে এর অর্থ হবে আলোচনার ব্যর্থতা এবং ট্রাম্পের জন্য যুদ্ধে পরাজয়। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট যদি আগামীতে ইরানকে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ সীমিত রাখার বিষয়ে রাজি করাতে পারে, তবে সে বিজয় ঘোষণা করতে পারে।
