অর্থহীন কথাবার্তা বাদ দিন: যুক্তরাষ্ট্রকে রাশিয়া

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা বুধবার ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ফার্স্টপোস্ট- এর এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বলেন, হরমুজ প্রণালী দিয়ে জ্বালানি পরিবহন যথাযথভাবে চলছিল, যতক্ষণ না মার্কিন-ইসরায়েলি জোট ইরানের বিরুদ্ধে একটি অযৌক্তিক, অবৈধ এবং বেপরোয়া আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করে।
জাখারোভা জোর দিয়ে বলেন, এটিই মূল বিষয়; এ প্রসঙ্গে অন্যান্য সব যুক্তি ভিত্তিহীন। অর্থহীন কথাবার্তা বাদ দিতে হবে।
তিনি আরও বলেন, রাশিয়া শুরু থেকেই সংঘাতের পরিবর্তে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পথে সমস্যা সমাধানের পক্ষপাতী। আমরা ইসলামাবাদে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি ও আলোচনা শুরুকে স্বাগত জানিয়েছি।
রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আরও বলেন, এই অত্যন্ত জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সমাধানে সহায়তা করার ব্যাপারে আমরা এখনও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
