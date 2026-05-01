ন্যাটোর সাবেক কমান্ডারের স্বীকারোক্তি:ইরানের হামলায় রাডার ধ্বংস

১ মে ২০২৬ - ১৫:২৬
News ID: 1808487
সামরিক জোট ন্যাটোর সাবেক কমান্ডার বলেছে, ইরানের হামলায় আমরা এমন রাডার হারিয়েছি, যেগুলোর বিকল্প খুঁজে পাওয়া কঠিন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সাবেক ন্যাটো কমান্ডার “ওয়েসলি ক্লার্ক” বলেন, ইরানের হামলায় আমরা এমন রাডার হারিয়েছি, যেগুলোর বিকল্প খুঁজে পাওয়া কঠিন। বর্তমানে আমাদের টমাহক ক্ষেপণাস্ত্রের মজুদ ৫০ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে।

আরও বলে, আমরা ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র মোকাবেলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সক্ষমতা এবং উচ্চ-উচ্চতার “থাড” ক্ষেপণাস্ত্রের অর্ধেক মজুদ ব্যবহার করে ফেলেছি। এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলোর কিছু ক্ষেত্রে পুনরায় উৎপাদন ও প্রতিস্থাপন করতে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে।

ওয়েসলি ক্লার্ক বলেন, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের গোলাবারুদের খরচ ২৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, তবে এই সরঞ্জামগুলো উৎপাদন ও প্রতিস্থাপন করতে পারাটা অর্থের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

