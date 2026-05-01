নিউ ইয়র্ক টাইমস: ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র তার অর্ধেক স্টিলথ ক্ষেপণাস্ত্র পুড়িয়ে দিয়েছে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আমেরিকান সংবাদপত্রটি ইরানের সাথে যুদ্ধে দেশটির অস্ত্র ব্যয়ের পরিমাণ ২৮ থেকে ৩৫ বিলিয়ন ডলার বলে অনুমান করেছে এবং লিখেছে যে, ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র চীনের সাথে যুদ্ধের জন্য নির্মিত তার প্রায় ১,১০০টি দূরপাল্লার স্টেলথ ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র পুড়িয়ে ফেলেছে।
এই সংখ্যাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মজুদে থাকা মোট ক্ষেপণাস্ত্র সংখ্যার প্রায় সমান। মার্কিন সামরিক বাহিনী ১,০০০টিরও বেশি টমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে, যা তাদের বর্তমানে প্রতি বছর ক্রয় করা সংখ্যার প্রায় ১০ গুণ।
