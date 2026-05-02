  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

হিজবুল্লাহ: ইসরায়েলি হামলা অব্যাহত থাকলে প্রতিরোধের পক্ষ থেকে তার জবাব দেওয়া হবে।

২ মে ২০২৬ - ১৯:০৩
News ID: 1808691
হিজবুল্লাহ: ইসরায়েলি হামলা অব্যাহত থাকলে প্রতিরোধের পক্ষ থেকে তার জবাব দেওয়া হবে।

লেবাননের হিজবুল্লাহ জোর দিয়ে বলেছে যে, ইসরায়েলের অব্যাহত হামলা ও যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের জবাব প্রতিরোধ বাহিনী দেবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননের হিজবুল্লাহ একটি বিবৃতিতে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে এবং জোর দিয়ে বলেছে যে, ইসরায়েলের অব্যাহত হামলা ও যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের জবাব প্রতিরোধ বাহিনী দেবে। 

হিজবুল্লাহ "হিজবুল্লাহর যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন" সংক্রান্ত নেতানিয়াহুর বক্তব্যের নিন্দা করেছে এবং বলেছে যে, ইসরায়েল যে চুক্তির কথা উল্লেখ করেছে তা শুধুমাত্র তেল আবিব এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে হয়েছিল এবং এতে লেবাননের কোনো ভূমিকা ছিল না। 

বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, ইসরায়েলের ৫০০টিরও বেশি যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের জবাবে প্রতিরোধ বাহিনী উত্তর অধিকৃত ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি অবস্থান ও বসতিগুলোর ওপর তাদের হামলাকে একটি "বৈধ জবাব" হিসেবে বিবেচনা করে। 

হিজবুল্লাহ জোর দিয়ে বলেছে যে, অব্যাহত বোমা হামলা, বাড়িঘর ধ্বংস, বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করা এবং লেবাননের ভূখণ্ডে অব্যাহত দখলদারিত্বের জবাব দেশকে রক্ষার জন্য একটি "প্রস্তুত জবাব ও প্রতিরোধ" দিয়ে দেওয়া হবে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha