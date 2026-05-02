শ্রীলঙ্কায় রমজান যুদ্ধের শহীদদের স্মরণে অনুষ্ঠান + ছবি

২ মে ২০২৬ - ২২:৩৫
News ID: 1808973
চাপিয়ে দেওয়া আমেরিকান-জায়নবাদী যুদ্ধ, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা ও বেশ কয়েকজন ন্যায়পরায়ণ সেনাপতির শাহাদাত, লেবানন ও গাজার নিপীড়িত জনগণের আত্মত্যাগ এবং ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরান আর্মি গ্রুপ জাহাজে শহীদদের স্থানান্তরের দিনগুলোর সাথে সঙ্গতি রেখে কলম্বো ও ভালাচিনা শহরে শহীদদের স্মরণে একটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা এবং তাঁর প্রতিনিধিদলের পরিকল্পনায় এবং বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের আলেম ও নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ জনগণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানগুলোতে, রাজধানী কলম্বোতে বক্তা হিসেবে বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রিস্টান ও মুসলিম ধর্মের নেতৃবৃন্দ, সহকর্মী অধ্যাপকবৃন্দ, সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা এবং মুস্তফার প্রতিনিধি ফিলিস্তিনের, বিশেষ করে গাজার জনগণের সমর্থনে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিষ্ঠাতা ও শহীদ নেতার চিন্তাভাবনা তুলে ধরেন।

প্রিয় ভূমির উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কুখ্যাত ইসরায়েলি শাসনের নৃশংস আক্রমণ এবং মহান নেতার শাহাদাতবরণ, একদল কমান্ডার, সাধারণ মানুষ, মিনাবের শাজরা তাইয়্যেবা স্কুলের ছাত্র এবং সাধারণ নিরীহ মানুষের নিন্দা করা হয় এবং এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়।

