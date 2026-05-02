  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. মধ্য এশিয়া সংবাদ

কারবালায় পপুলার মবিলাইজেশন ফোর্সের তিনজন সদস্য শহীদ ও আহত হয়েছেন।

২ মে ২০২৬ - ২২:৪৫
News ID: 1808977
কারবালায় পপুলার মবিলাইজেশন ফোর্সের তিনজন সদস্য শহীদ ও আহত হয়েছেন।

ইরাকের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, কারবালা প্রদেশে যুদ্ধাবশেষের বিস্ফোরণে পপুলার মবিলাইজেশন ফোর্সের তিনজন সদস্য শহীদ ও আহত হয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরাকের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, কারবালা প্রদেশে স্থল হজ পথের নিরাপত্তা প্রদানের সময় পপুলার মবিলাইজেশন ইউনিটস (পিএমইউ)-এর একটি ইউনিটের কাছে যুদ্ধাবশেষের বিস্ফোরণে বাহিনীর একজন শহীদ এবং আরও দুজন আহত হয়েছেন।

শাফাক নিউজের তথ্যমতে, মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, কারবালা প্রদেশের পবিত্র মাজারের যিয়ারতকারীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা পিএমইউ-এর একটি ইউনিট আজ সন্ধ্যা ৬টায় তার অবস্থান থেকে এক কিলোমিটার দূরে যুদ্ধাবশেষের একটি বিস্ফোরণে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha