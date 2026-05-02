শেখ যাকযাকি পবিত্র কুরআন মুখস্থকারী ছাত্রদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন + ছবি

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এই অন্তরঙ্গ ও আধ্যাত্মিক বৈঠকে শিক্ষার্থীরা কুরআন মুখস্থ করার ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতির ওপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পেশ করে এবং শেখ যাকযাকি তাদের ও তাদের শিক্ষকদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করে তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে কুরআনের সংযোগ আরও গভীর করার এবং একটি ঐশ্বরিক ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভবিষ্যৎ গঠনে এর ভূমিকার ওপর জোর দেন।
২ মে ২০২৬ - ২২:৫৭
News ID: 1808980
শেখ ইব্রাহিম যাকযাকি নাইজেরিয়ার বিভিন্ন ফুদায়া স্কুলের ২৪৬ জন কুরআন মুখস্থকারী শিক্ষার্থীর সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেছেন।
