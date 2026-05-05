ইরান হরমুজ প্রণালীর নতুন সামুদ্রিক নিয়ন্ত্রণ এলাকা ঘোষণা করেছ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আইআরজিসি'র বিবৃতির ভিত্তিতে হরমুজ প্রণালীর যে অঞ্চল ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর স্মার্ট নিয়ন্ত্রণের আওতায় থাকবে তার সীমানা এরকম:
১. দক্ষিণে ইরানের কোহে মোবারক ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফুজাইরার দক্ষিণ অংশের মধ্যবর্তী রেখা।
২. পশ্চিমে ইরানের কেশম দ্বীপের শেষ প্রান্ত এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের উম্মুল কাইওয়াইনের মধ্যবর্তী রেখা।আইআরজিসির পক্ষ থেকে হরমুজ প্রণালীর নতুন সামুদ্রিক নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল ঘোষণা করা হয়েছে এমন সময়, যখন মার্কিন সেন্টকমের কমান্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা দিয়েছে, সোমবার সকাল থেকে তারা “প্রজেক্ট ফ্রিডম” নামে একটি অভিযান শুরু করবে, যার লক্ষ্য হবে হরমুজ প্রণালী দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল নিশ্চিত করা।
এর প্রতিক্রিয়ায় ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের “খাতামুল আনাম্বিয়া (স.) কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর”-এর কমান্ডার মেজর জেনারেল আলি আবদোল্লাহি বলেছেন, হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা আমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং যেকোনো চলাচল ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর সমন্বয়ের মাধ্যমে হতে হবে। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, কোনো বিদেশি সশস্ত্র বাহিনী, বিশেষ করে আগ্রাসী মার্কিন সেনাবাহিনী, যদি হরমুজ প্রণালীর কাছে আসতে বা প্রবেশ করতে চায়, তবে তাদের লক্ষ্যবস্তু বানানো হবে।
