ইসরায়েলের সঙ্গে আলোচনার অর্থ সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণ নয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নাওয়াফ সালাম এক বিবৃতিতে বলেছেন: "জায়নবাদী শাসনের সাথে লেবাননের আলোচনা প্রক্রিয়াটি ইসলামাবাদ আলোচনা সম্পর্কিত প্রক্রিয়াসহ অন্যান্য আঞ্চলিক বিষয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা নয় এবং হিজবুল্লাহর সাথে যোগাযোগ সরকারের দলটির মন্ত্রীদের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়।
" তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন: "জায়নবাদী শাসনের প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকের সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলার সময় এখনও আসেনি এবং এই শাসনের সাথে যেকোনো উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি ও আয়োজনের প্রয়োজন।"
সালাম আরও স্পষ্ট করেছেন: লেবানন জায়নবাদী শাসনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চাইছে না, বরং এর লক্ষ্য কেবল শান্তি অর্জন করা, এবং দুই পক্ষের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আলোচনা এটাই প্রথমবার নয়। তার মতে, যেকোনো নতুন দফা আলোচনার জন্য যুদ্ধবিরতি সুসংহত করা একটি মৌলিক শর্ত হবে, এবং ওয়াশিংটনে আসন্ন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এই বিষয়টি।
