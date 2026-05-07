ইন্দোনেশিয়া: ইরানের পতাকার সুবাসে এবং মিনাবের শহীদ সন্তানদের প্রতি সম্মান জানিয়ে 'গাড়িমুক্ত দিবস'

৭ মে ২০২৬ - ২৩:০১
News ID: 1811192
ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত 'গাড়িমুক্ত দিবস' অনুষ্ঠানে ইরানি উৎসাহীদের ব্যাপক উপস্থিতি দেখা গেছে; আমাদের দেশের পতাকা প্রদর্শন এবং 'মিনাবের সন্তানগণ'-এর স্মরণে ৭,০০০ বোতল পানি বিতরণের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যকার গভীর সাংস্কৃতিক ও মানবিক বন্ধনের চিত্র ফুটে উঠেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইন্দোনেশিয়ায় প্রতি রবিবার অনুষ্ঠিত 'গাড়িমুক্ত দিবস' অনুষ্ঠানটি হাজার হাজার নাগরিকের অংশগ্রহণে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে ইরান বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তিদের উৎসাহী উপস্থিতি কর্মসূচিটিকে একটি ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে।

এই জনপ্রিয় কর্মসূচিতে, যেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ শহরের প্রধান সড়কগুলোতে পদচারণা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক আলাপচারিতার জন্য একত্রিত হন, সেখানে একদল ইরানি ও ইরানি সংস্কৃতিতে আগ্রহী ব্যক্তি, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পতাকা হাতে এবং এই জাতীয় প্রতীকে সজ্জিত পোশাক পরিহিত অবস্থায়, অংশগ্রহণকারীদের দৃষ্টি ইরানের বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করেন।

অনুষ্ঠানটি থেকে প্রকাশিত ভিডিওতে একজন বিশিষ্ট ইন্দোনেশীয় গায়কের ইরানের প্রতি সমর্থন তুলে ধরা হয়েছে; অনুষ্ঠানে তিনি ইরানকে "সংস্কৃতি ও চিন্তাবিদদের দেশ" বলে অভিহিত করেন, যা দর্শকদের কাছ থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা ও ব্যাপক করতালি লাভ করে।

এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রতি ইন্দোনেশীয় জনগণের উৎসাহ এতটাই প্রবল ছিল যে, ‘মিনাবের সন্তান’দের স্মরণে তৈরি করা ৭,০০০ পানির বোতল এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করা পতাকাগুলো দ্রুতই শেষ হয়ে যায়। মিনাবের শিশুদের সমর্থনে গৃহীত এই উদ্যোগটি ইন্দোনেশীয় জনগণের কাছ থেকে আবেগঘন সাড়া এবং ব্যাপক সহানুভূতি লাভ করে।

এই অনুষ্ঠানটি, যা ইরানের সংস্কৃতি ও জনগণের প্রতি ইন্দোনেশীয় জনগণের গভীর আগ্রহের পরিচায়ক, আগামী সপ্তাহে আরও জাঁকজমক ও ব্যাপকতার সাথে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

