ইসরায়েলের ওপর ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা গাজার জনগণের মনোবল বাড়িয়েছে/প্রতিরোধ নিরস্ত্রীকরণ মেনে নেয় না

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুদ্ধের ছায়ায়, বেশ কয়েক মাস ধরে বিশ্ব গণমাধ্যমে ফিলিস্তিন বিষয়ক খবর এবং গাজা ও অধিকৃত অঞ্চলের ঘটনাবলি উপেক্ষিত হয়েছে। অথচ গাজার জনগণ এখনও অবরোধ ও নৃশংস ইসরায়েলি হামলার শিকার, এবং প্রতিরোধ বাহিনীর নিরস্ত্রীকরণ, আলোচনা অব্যাহত রাখা ও গাজার পুনর্গঠনের বিষয়টি এক অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে।
আবনা: অনুগ্রহ করে প্রথমে আপনার পরিচয় দিন এবং অধিকৃত ফিলিস্তিনের কোন শহরের বাসিন্দা আপনি?
আমি তেহরানে বসবাসকারী একজন ফিলিস্তিনি এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রী। আমি গাজার অধিবাসী এবং এই শহরেরই একটি শিবিরে আমার জন্ম, কিন্তু আমার আদি নিবাস হারবিয়া গ্রামে, যা বর্তমানে অধিকৃত অঞ্চলের অংশ। আমাদের পুরো জীবনটাই দখলদারিত্ব, অবরোধ এবং যুদ্ধের সাথে জড়িয়ে আছে। কিন্তু ফিলিস্তিনি জনগণ, এতসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, তাদের ভূমি ও অধিকারের প্রতি অবিচল রয়েছে এবং এটিই আমাদের পরিচয়ের অংশ হয়ে উঠেছে।
আবনা: প্রায় তিন বছর আগে ‘অপারেশন স্টর্ম আল-আকসা’ শুরু হয়েছিল এবং গাজা যুদ্ধে ৭০,০০০-এরও বেশি মানুষ শহীদ হয়েছিলেন। এই যুদ্ধ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী এবং ফিলিস্তিনি জনগণের মনোবলের উপর এর কী প্রভাব পড়েছে? আর তিন বছর পর ফিলিস্তিন ও গাজায় প্রতিরোধের অবস্থা কী?
‘অপারেশন স্টর্ম আল-আকসা’ এবং এর পরে শুরু হওয়া যুদ্ধটি ফিলিস্তিনি ইতিহাসের অন্যতম কঠিন ও রক্তক্ষয়ী অধ্যায় ছিল; প্রকৃতপক্ষে, এটি ছিল একটি গণহত্যার যুদ্ধ। হাজার হাজার পরিবার তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছে এবং গাজার একটি বিশাল অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে।
কিন্তু একই সাথে, এই যুদ্ধ ফিলিস্তিন ইস্যুটিকে আবারও বিশ্বের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে এবং এটিকে বিস্মৃতির অতলে ঠেলে দিয়েছে। যন্ত্রণা ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও, ফিলিস্তিনি জনগণ এখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, আত্মসমর্পণ করেনি এবং নিজেদের ভূমি ছেড়ে যায়নি।
আবনা: গাজায় বহু মানুষের শাহাদাত বরণ সত্ত্বেও, এই মুহূর্তে সেখানকার নারী, পুরুষ ও শিশুদের মনোবল কেমন? মানুষ কি প্রতিরোধ ত্যাগ করতে ইচ্ছুক?
বছরের পর বছর ধরে আমি বহু আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুকে হারিয়েছি (আমার ২৫০ জনেরও বেশি আত্মীয়); গোটা বাড়িঘর ও পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে। গাজার মানুষের মনোবল খুবই ক্লান্ত ও ক্ষতবিক্ষত, কিন্তু তাদের মধ্যে এখনও এক ধরনের সহনশীলতা ও সংহতি রয়েছে। অনেকে বিশ্বাস করেন যে প্রতিরোধ আত্মরক্ষার অধিকারেরই একটি অংশ, এবং এই কারণে, সমাজের একটি বড় অংশের কাছে নিরস্ত্রীকরণের বিষয়টি গ্রহণযোগ্য বা আলোচনার যোগ্য নয়, বিশেষ করে যতদিন দখলদারিত্ব ও হামলা অব্যাহত থাকবে।
আবনা: গাজা ও ফিলিস্তিনে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যুদ্ধ, বিশেষ করে ইসরায়েলের ওপর ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রতিক্রিয়া কী ছিল?
ফিলিস্তিনে ইরান, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মধ্যকার সংঘাত খুব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ইসরায়েলের ওপর ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ফিলিস্তিনি গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল এবং তা জনগণের মনোবলে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। অনেকেই এটিকে আঞ্চলিক সমীকরণে পরিবর্তনের একটি লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। অবশ্যই, গাজার জনগণ অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে যুদ্ধের ধারাবাহিকতা, অবরোধ এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন।
আবনা: অবরোধ ও যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও গাজার বর্তমান পরিস্থিতি কী এবং সেখানকার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিস্থিতি কেমন?
গাজার পরিস্থিতি খুবই কঠিন। এখনও খাদ্য, ওষুধ, জ্বালানি এবং চিকিৎসা সুবিধার ঘাটতি রয়েছে। অনেক হাসপাতাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং মানুষ মৌলিক পরিষেবা পেতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। শিশু, নারী ও বয়স্করা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং বেশিরভাগ পরিবারের জন্য দৈনন্দিন জীবন বেঁচে থাকার সংগ্রামে পরিণত হয়েছে।
আবনা: যখন বেশিরভাগ খবরই ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুদ্ধ নিয়ে, তখন গাজাকে সাহায্য করার জন্য বিশ্বের কী করা উচিত?
গাজার কণ্ঠস্বরকে বাঁচিয়ে রেখে, মানবিক সহায়তা প্রদান করে, হামলা বন্ধ করতে সরকারগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং বেসামরিক নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করার মাধ্যমে বিশ্ব ফিলিস্তিনকে সাহায্য করতে পারে। এমনকি যখন এই অঞ্চলের অন্যান্য খবর গণমাধ্যমের মনোযোগ আকর্ষণ করছে, তখনও গাজার জনগণ আশা করে যে বিশ্ব তাদের ভুলে যাবে না এবং তাদের সমর্থন সবসময় তাদের সাথে থাকবে।
