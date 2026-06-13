আমরা যেকোনো হুমকির কঠোর জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের খাতামুল-আম্বিয়া কেন্দ্রীয় ঘাঁটি'র কমান্ডার মেজর জেনারেল আলী আবদুল্লাহি একটি বার্তা দিয়েছেন। এই বার্তাটি “দ্বিতীয় আরোপিত যুদ্ধের প্রথম বার্ষিকী” উপলক্ষে প্রকাশ করা হয়েছে।
তিনি বলেছেন,ইরানের সশস্ত্র বাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে এবং যেকোনো শত্রুর হুমকির মোকাবিলায় তারা “প্রভাবশালী ও লক্ষ্যভিত্তিক সামরিক অভিযান” পরিচালনা করতে সক্ষম। পাশাপাশি তিনি হুঁশিয়ারি দেন যে,যেকোনো আগ্রাসনের জবাব হবে কঠোর এবং শত্রুর জন্য “অনুশোচনামূলক” (অর্থাৎ পরে আফসোস করার মতো কঠিন প্রতিক্রিয়া)।
বার্তায় বলা হয়েছে, ২৩শে জুনের কাছাকাছি সময়ে এই যুদ্ধের সূচনা এবং ইরানের জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মরণে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে। এতে ইরানের “গৌরব ও প্রতিরোধের ইতিহাস” এবং শহীদদের আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে।
বিশেষভাবে তিনি উল্লেখ করেন যে, ইরানের বেশ কয়েকজন শীর্ষ সামরিক কমান্ডার—যেমন শহীদ মোহাম্মদ বাকের, গোলাম আলী রশিদ, আলী শামখানি, হোসেইন সালামি এবং আমির আলী হাজিজাদে—এই প্রতিরোধ ও সংগ্রামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাদের আত্মত্যাগ ইরানের শক্তি, প্রতিরোধ এবং ইতিহাস গঠনে নতুন অধ্যায় যোগ করেছে।
আবদুল্লাহি আরও বলেন, এই সংঘর্ষ প্রমাণ করেছে যে ইরানের জনগণ যেকোনো আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ, দৃঢ় এবং দেশের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের প্রতি অনুগত থেকে নিজেদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম।
তিনি দাবি করেন, শত্রুপক্ষ (বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল) ভুল হিসাব ও ভুল ধারণার কারণে তাদের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে এবং তারা একটি বড় কৌশলগত পরাজয়ের মুখে পড়েছে।
বার্তায় আরও বলা হয় যে, বর্তমানে জনগণের ব্যাপক সমর্থন,জাতীয় ঐক্য এবং সশস্ত্র বাহিনীর প্রস্তুতি দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করেছে। এটি বিশ্ববাসীর কাছে ইরানের প্রতিরোধ শক্তির একটি দৃঢ় বার্তা হিসেবে প্রতিফলিত হচ্ছে।
সবশেষে তিনি বলেন,ইরানের সশস্ত্র বাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত,সতর্ক এবং গোয়েন্দা পর্যবেক্ষণে রয়েছে। তারা দেশের নিরাপত্তা,স্বাধীনতা এবং ভৌগোলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে যেকোনো হুমকির জবাব “প্রভাবশালী,কঠোর এবং শত্রুর জন্য অনুশোচনামূলক” সামরিক পদক্ষেপের মাধ্যমে দেবে।
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