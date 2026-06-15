শহীদ আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর শেষ বিদায়ের কর্মসূচি ঘোষণা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী এবং তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের মরদেহের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন, জানাজা ও দাফনের অনুষ্ঠান তেহরান, কোম ও মাশহাদে অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ৯ জুলাই (২৪ মহররম) পবিত্র মাশহাদ নগরীতে ইমাম রেজা (আ.)-এর পবিত্র মাজারে তাঁকে দাফন করা হবে।
ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী—
- ৪ জুলাই (১৯ মহররম) শনিবার এবং ৫ জুলাই (২০ মহররম) রোববার তেহরানের ইমাম খোমেনী (রহ.) মুসাল্লায় জনসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য মরদেহ রাখা হবে।
- ৬ জুলাই (২১ মহররম) সোমবার রাজধানী তেহরানে জানাজার নামাজ ও শোকযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে।
- ৭ জুলাই (২২ মহররম) মঙ্গলবার পবিত্র কোম নগরীতে জানাজার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।
- ৯ জুলাই (২৪ মহররম) বৃহস্পতিবার মাশহাদে জানাজার অনুষ্ঠান শেষে ইমাম রেজা (আ.)-এর পবিত্র মাজারে মরদেহ দাফন করা হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর পাশাপাশি তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্য—ড. মিসবাহুল হুদা বাকেরি-কানি, সাইয়্যেদা বুশরা হুসাইনি খামেনেয়ী, জাহরা হাদ্দাদ আদেল এবং জাহরা মোহাম্মাদী গোলপায়েগানি—যাঁরা এই বিয়োগান্তক ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও মাগফিরাত কামনা করা হয়।
কেন্দ্রীয় কমিটি নতুন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যিদ মুজতবা হুসাইনি খামেনেয়ী, ইমাম মাহদি (আ.)-এর পবিত্র দরবার এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে ইরানের জনগণ, বিশ্বের স্বাধীনচেতা মানুষ, ইসলামের আদর্শে বিশ্বাসী এবং ইরানপ্রেমী সকল ব্যক্তিকে এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে শহীদ নেতাকে শেষ বিদায় জানানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।
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