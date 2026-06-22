যুদ্ধকে ভয় পাই না, তবে তা কারও জন্যই কল্যাণকর নয়

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তেহরানে অনুষ্ঠিত ৩৩তম মুদ্রানীতি ও ব্যাংকিং সম্মেলনে বক্তব্য দিতে গিয়ে পেজেশকিয়ান বলেন, যুদ্ধ কারও স্বার্থে নয় এবং এর ধারাবাহিকতা কোনো গোষ্ঠীর জন্যই লাভজনক হতে পারে না।
আন্তর্জাতিক গবেষণাও দেখিয়েছে যে, যুদ্ধ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে।
তিনি বলেন, এর অর্থ এই নয় যে ইরান যুদ্ধকে ভয় পায়। ইরানের সশস্ত্র বাহিনী এবং জনগণ ইতোমধ্যে প্রমাণ করেছে যে তারা দৃঢ়ভাবে নিজেদের অবস্থানে অটল রয়েছে। যুদ্ধ অব্যাহত থাকলে তারাও শক্তভাবে প্রতিরোধ চালিয়ে যাবে।
পেজেশকিয়ান আরও বলেন, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার সমঝোতার অধিকাংশ ধারা ইরানি জনগণের স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তার ভাষ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের মূল উদ্বেগ হলো ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র না থাকা। তিনি উল্লেখ করেন, এ বিষয়টি ইরানের শহীদ সর্বোচ্চ নেতা বারবার গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন এবং ইরানও বহুবার একই অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছে।
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