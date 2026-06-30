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দক্ষিণ লেবাননে দুটি ক্রসিং-পয়েন্ট বসাল দখলদার ইসরায়েল

৩০ জুন ২০২৬ - ১৮:৩০
News ID: 1834207
দক্ষিণ লেবাননে দুটি ক্রসিং-পয়েন্ট বসাল দখলদার ইসরায়েল

দক্ষিণ লেবাননে আল-মানারের সংবাদদাতা বুধবার জানিয়েছে যে, ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী উপকূলীয় শহর সুউর বা টায়ার থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণে দুটি পারাপার বা ক্রসিং পয়েন্ট স্থাপন করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি বাহিনী প্রথম পারাপার পয়েন্টটি ইসকান্দারৌনা সড়কে এবং দ্বিতীয়টি নাকৌরার রেভ দে লা মের হোটেলের কাছে স্থাপন করেছে।

আল-মানারের প্রতিবেদকের মতে, ইসরায়েলি দখলদার সেনাবাহিনীর এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হলো তাদের সৈন্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কারণ তারা প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের হুমকির মুখে রয়েছে। একই সঙ্গে এই ব্যবস্থা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনী ইউনিফিল (UNIFIL)-এর চলাচলের স্বাধীনতা সীমিত করার লক্ষ্যেও নেওয়া হয়েছে।

এদিকে, আল-হাজ্জ আলী এমন প্রতিবেদন অস্বীকার করেছে যাতে দাবি করা হয়েছিল যে, দখলদার বাহিনী তথাকথিত “ইয়েলো জোন” এবং এর বাইরের গ্রামগুলোর মধ্যবর্তী সীমারেখা বরাবর একই ধরনের গেট স্থাপন করেছে।

তিনি বুধবার সকালে ছড়িয়ে পড়া এসব প্রতিবেদন নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট অবগত সূত্রের বরাত দিয়ে নাকচ করেন।

আমাদের সংবাদদাতা আরও জানান, ইসরায়েলি বাহিনী এর আগেও আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে দক্ষিণ লেবাননের বহু সড়ক বিচ্ছিন্ন করেছে, যেগুলো দক্ষিণাঞ্চলের গ্রামগুলোর সঙ্গে বিমান হামলা ও বুলডোজার অভিযানের মাধ্যমে দখলকৃত এলাকাগুলোর সংযোগ স্থাপন করত।

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