নাইজেরিয়ায় শহীদ নেতার প্রতীকী বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে+ছবিসহ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শেখ ইব্রাহিম যাকযাকির নেতৃত্বে ‘ইসলামিক মুভমেন্ট অফ নাইজেরিয়া’-র সদস্যরা কানো শহরে মহান আয়াতুল্লাহ শহীদ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর স্মরণে এক প্রতীকী বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।
মহররমের শোকানুষ্ঠানের পাশাপাশি আয়োজিত এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা এই বিশিষ্ট আলেম ও সম্মানিত ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি গভীর শোক ও বেদনা প্রকাশ করেন।
এই সমাবেশে অংশগ্রহণকারী ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা আয়াতুল্লাহ খামেনেইর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক এবং তাঁর রাজনৈতিক ও জ্ঞানগত অবদানের কথা তুলে ধরে ইসলামি বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক ধারায় তাঁর প্রভাবের ওপর আলোকপাত করেন।
ইসলামি উম্মাহর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বক্তারা এই ধর্মীয় নেতার প্রয়াণকে ইসলামি বিশ্বের জন্য এক বড় আঘাত হিসেবে অভিহিত করেন এবং নিপীড়ন ও ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণের আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানটিতে ধর্মীয় রীতিনীতি পালন, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত এবং শোকসন্তপ্ত অংশগ্রহণকারীদের কণ্ঠে ‘দোয়া-এ-তাওয়াসসুল’ পাঠের আয়োজন ছিল। ইসলামি বিপ্লব ও প্রতিরোধ আন্দোলনের আদর্শের প্রতি নিজেদের আনুগত্য পুনর্ব্যক্ত করার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা আয়াতুল্লাহ খামেনেই কর্তৃক নির্দেশিত আদর্শিক নীতিমালার প্রতি তাদের অবিচল অঙ্গীকারের ওপর জোর দেন।
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