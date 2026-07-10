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হিজবুল্লাহর মহাসচিব:

শহীদ ইমামের শোকমিছিল এক ঐশ্বরিক অভ্যুত্থান ও বৈপ্লবিক আন্দোলন।

১০ জুলাই ২০২৬ - ১১:১১
News ID: 1837779
শহীদ ইমামের শোকমিছিল এক ঐশ্বরিক অভ্যুত্থান ও বৈপ্লবিক আন্দোলন।

ইমাম খামেনেয়ী ছিলেন উম্মাহর অভিভাবক, যুগের গায়েব ইমামের প্রতিনিধি এবং সমসাময়িক ইসলামি সভ্যতার স্থপতি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বৈরুতের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপশহরে আয়োজিত বিপ্লবের শহীদ নেতার এক স্মরণসভায়—যা ইরাক ও ইরানে অনুষ্ঠিত বিদায় ও শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের সাথে একই সময়ে আয়োজন করেছিল হিজবুল্লাহ—লেবাননের হিজবুল্লাহর মহাসচিব জোর দিয়ে বলেন যে, "নিপীড়িতদের ইমাম"-এর এই শেষকৃত্য শোভাযাত্রাটি নিজেই একটি গণজাগরণ, একটি আন্দোলন এবং একটি বিপ্লব।

তিনি বলেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে, কারণ এই শেষকৃত্য শোভাযাত্রাটি নিজেই একটি গণজাগরণ, একটি আন্দোলন এবং একটি বিপ্লব।"

শেখ নাঈম কাসেম আরও বলেন: ইমাম খামেনেয়ী ছিলেন তাঁর যুগের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব এবং আধুনিক সময়ের এক অসাধারণ নেতা—ইতিহাসে যা বিরল।

তিনি ছিলেন উম্মাহর অভিভাবক, নিষ্পাপ ও অদৃশ্য ইমাম—ইমাম মাহদি (আ.ফা.)-এর প্রতিনিধি এবং সমসাময়িক ইসলামি সভ্যতার ভিত্তির রূপকার।

লেবাননের হিজবুল্লাহর মহাসচিব বলেন: ইমাম খামেনেয়ী ছিলেন একজন পথপ্রদর্শক, সমর্থক ও পরামর্শদাতা—এমন এক নেতা যিনি বিশাল মানবসমুদ্রের মাঝে মানুষকে বস্তুবাদী মূর্তিপূজার দাসত্ব থেকে মুক্তির পথে পরিচালিত করেছিলেন।

লেবাননের হিজবুল্লাহর মহাসচিব প্রথমবারের মতো এমন একটি চিঠির বিষয়বস্তু প্রকাশ করেছেন, যা আয়াতুল্লাহ খামেনি তাঁর দায়িত্বকালের শুরুর দিকে প্রতিরোধ আন্দোলনের সমর্থনে পাঠিয়েছিলেন।

শেখ নাঈম কাসেম জানিয়েছেন যে, এই চিঠিটি এমন এক সময়ে পাঠানো হয়েছিল যখন প্রতিরোধ আন্দোলন সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহকে হারানোর পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছিল এবং তাদের নতুন নেতৃত্বকে সুসংহত করছিল।

বার্তাটিতে হিজবুল্লাহর প্রতি অব্যাহত ও শর্তহীন সমর্থনের (যা পূর্ববর্তী সময়ের মতোই অটুট) ওপর জোর দেওয়া হয়; পাশাপাশি প্রতিরোধ ফ্রন্টের মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ নিশ্চয়তাও দেওয়া হয় যে, হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো বৈশ্বিক সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হলেও এই পথের প্রতি অবিচল ও সর্বাত্মক সমর্থন অব্যাহত থাকবে।

পরিশেষে, শেখ নাঈম কাসেম জোর দিয়ে বলেন: শহীদ নেতার বিশাল জানাজা ও শোকমিছিল ঐশ্বরিক আদর্শের সন্ধানে এক বিপ্লবী আন্দোলনেরই প্রতিফলন; তাঁর শাহাদাত ইসলামি উম্মাহর জন্য এক গভীর ক্ষতি, অথচ একই সাথে তা মর্যাদা, অবিচলতা এবং এই পথের ধারাবাহিকতার প্রতীক।

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