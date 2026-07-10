আবারও রাজনৈতিক চোরবালিতে নামল ট্রাম্প

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ওয়াশিংটন পোস্ট লিখেছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার ঘোষণা দিয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যত “সমাপ্ত”।
এই ঘোষণার মাধ্যমে সে ও তাঁর প্রশাসন আবারও এমন এক পরিচিত রাজনৈতিক সংকটে পড়েছে—একটি অজনপ্রিয় যুদ্ধে জড়িয়ে, যার সমাপ্তি ঘটানো তার পক্ষে সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না, অথচ কংগ্রেসের মধ্যবর্তী নির্বাচন হতে আর চার মাসেরও কম সময় বাকি।
মার্কিন দৈনিকটি লিখেছে, গত মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হওয়ার পর রিপাবলিকানরা মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে কিছুটা আশাবাদী হয়ে উঠেছিল। রিপাবলিকান নেতারা হোয়াইট হাউসকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে যুদ্ধের কারণে বেড়ে যাওয়া জ্বালানির দাম নভেম্বরের নির্বাচনে তাদের জন্য বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, এখন সেই সমঝোতা ভেঙে পড়ায় রিপাবলিকানরা এমন এক নির্বাচনের মুখোমুখি, যা এমন একটি যুদ্ধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যার বিরোধিতা অধিকাংশ ভোটার করে। অথচ তারা যেমন যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারছে না, তেমনি যুদ্ধ শুরু করা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের থেকেও রাজনৈতিকভাবে নিজেদের দূরে সরিয়ে নেওয়া তাদের পক্ষে সহজ নয়।
সমঝোতা ভেঙে যাওয়ার ঘোষণার পরপরই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বেড়ে যায় এবং বুধবার আর্থিক বাজারে বড় ধরনের পতন দেখা যায়।
প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ কংগ্রেসীয় আসনে রিপাবলিকান প্রার্থীদের সমর্থনকারী সংগঠন মেইন স্ট্রিট পার্টনারশিপ-এর প্রধান সারা চেম্বারলিন বলেন, যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে তা নভেম্বরে রিপাবলিকানদের জন্য নিশ্চিতভাবেই রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করবে।
চেম্বারলিনের ভাষায়, “ভোটারদের কাছে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জীবনযাত্রার ব্যয়। যদি আবারও জ্বালানি ও খাদ্যপণ্যের দাম বেড়ে যায়, তবে সেটি বড় সমস্যা হবে। রিপাবলিকানদের এখন যুদ্ধ পুনরায় শুরু হওয়াকে ট্রাম্পের জন্য একটি বাধ্যতামূলক ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরতে হবে এবং এর দায় ইরানের ওপর চাপানোর চেষ্টা করতে হবে।”
ওয়াশিংটন পোস্ট আরও উল্লেখ করেছে, যুদ্ধ এবং এর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিশেষভাবে ট্রাম্পের জন্য সমস্যাজনক হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক একাধিক জাতীয় জনমত জরিপে দেখা গেছে, অধিকাংশ মার্কিন নাগরিক ইরান-সংক্রান্ত সংকট মোকাবিলায় তাঁর ভূমিকা নিয়ে অসন্তুষ্ট।
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