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আমেরিকান জায়নবাদ-বিরোধী ইহুদিদের নেতা:

আমরা কঠোরতম ভাষায় জায়নবাদের নিন্দা জানাই।

৯ জুলাই ২০২৬ - ১৩:২৫
News ID: 1837787
আমরা কঠোরতম ভাষায় জায়নবাদের নিন্দা জানাই।

ফিলিস্তিনের দুর্দশার মুখে আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী কখনোই নীরব থাকেননি/ইহুদি হিসেবে আমরা শোকাহত এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের জনগণের এই শোকে আমরাও অংশীদার।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলের জায়নবাদী সরকারের হাতে সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী নিহত হওয়ার ঘটনায় শোকপ্রকাশের জন্য সমবেত বিশ্ববাসী এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের মহান জনগণের প্রতি এক বার্তায় শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন আমেরিকান জায়নবাদ-বিরোধী ইহুদিদের নেতা ইসরায়েল ডেভিড ওয়েইস।

ওয়েইস বলে: "বিশ্বজুড়ে তোরাহ-র প্রতি অবিচল ও অনুগত ইহুদি হিসেবে আমরা জায়নবাদী আন্দোলনের তীব্র নিন্দা জানাই।

এটি এমন এক অশুভ আন্দোলন যা শুরু থেকেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং বিশ্ববাসীর জন্য রক্তপাত ও দুর্ভোগ বয়ে এনেছে।

অধিকৃত ফিলিস্তিন, লেবানন, সিরিয়া, ইয়েমেন ও ইরানের জনগণ—পাশাপাশি এর সংস্পর্শে আসা যেকোনো ব্যক্তি বা ভূখণ্ড—এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রেহাই পায়নি।"

ওয়াইস জোর দিয়ে বলে: আয়াতুল্লাহ খোমেনেয়ীর সময় থেকেই ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান ইহুদি ধর্ম এবং জায়নবাদের মধ্যে সর্বদা একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য বজায় রেখে এসেছে।

যারা ঈশ্বর ও তোরাহর প্রতি অবিচল ও বিশ্বস্ত, সেইসব ইহুদিদের প্রতি নিজের শ্রদ্ধা ও সমর্থনের কথা আয়াতুল্লাহ খোমেনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন।

ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের সাথে তাঁর কোনো বিরোধ ছিল না; বরং তিনি তাঁদের সমর্থনই করতেন। তাঁর একমাত্র বিরোধিতা ছিল সেই ভয়াবহ, শয়তানি, জায়নবাদী, অশুভ ও বস্তুবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে—যা ইহুদি ধর্মেরই এক বিকৃত রূপ এবং যা ফিলিস্তিনকে দখল করে রেখেছে।

আমেরিকার জায়নবাদ-বিরোধী ইহুদিদের একজন নেতা বলেছেন: আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর দীর্ঘ নেতৃত্বের সময়জুড়ে তিনি সর্বদা সহানুভূতি ও বদান্যতার সাথে নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন ও তাদের সমর্থন জুগিয়েছেন।

ফিলিস্তিনি জনগণের—তা মুসলিম বা ইহুদি যেই হোন না কেন—দুর্দশা দেখে তিনি কখনোই নীরব থাকেননি। তাদের সেই কষ্টের কথা সর্বদা স্মরণে রাখার জন্য তিনি সবসময় ‘কেফিয়াহ’ (ফিলিস্তিনি স্কার্ফ) পরিধান করতেন; আর ঠিক এই কারণেই জায়নবাদীরা তাঁকে হত্যা করেছে।

পরিশেষে ওয়েইস বলেন: ইহুদি হিসেবে আমরা শোকাহত এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের জনগণের এই শোকে আমরাও অংশীদার।

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