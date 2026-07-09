যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত স্থাপনাগুলোতে ইরানের ড্রোন হামলা অব্যাহত

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের বিভিন্ন অঞ্চলে মার্কিন সামরিক বাহিনীর সাম্প্রতিক হামলার জবাবে বৃহস্পতিবার সকালে এ অঞ্চলে মার্কিন ঘাঁটিগুলোর বিরুদ্ধে ইরানের সেনাবাহিনীর চলমান অভিযানের ধারাবাহিকতায় কুয়েতে প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, কাতারে একটি স্যাটেলাইট অ্যান্টেনা (প্রাথমিক সতর্কীকরণ কেন্দ্র) এবং বাহরাইনে মার্কিন সামরিক বাহিনীর জ্বালানি সংরক্ষণাগারে বিভিন্ন ধরনের বিপুল সংখ্যক আত্মঘাতী ড্রোনের সাহায্যে হামলা চালানো হয়েছে।
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলেছে, সর্বাধিনায়কের নির্দেশনা অনুযায়ী ইরানের সশস্ত্র বাহিনী দৃঢ়তার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে এবং কোনো অবস্থাতেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হতে দেবে না। চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তারা ইসলামী বিপ্লবের উচ্চ আদর্শ রক্ষায় অটল থাকবে।
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