আজ রাতে ইতিহাসের সবচেয়ে অসাধারণ ‘লাইলাতুল দাফন’ নামাজ আদায় হবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামিক প্রোপাগেশন কোঅর্ডিনেশন সেন্টার এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে যে, আজ রাতে—উম্মাহর শহীদ নেতার পবিত্র দেহ সমাহিত করার ক্ষণে—ইসলামী বিপ্লবের শহীদদের মহান নেতা, হযরত আয়াতুল্লাহ ও শহীদ-ইমাম সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী (রহ.)-এর নামাজ, ইতিহাসের এক অনন্য ও অসাধারণ ‘লাইলাতুল দাফন’ (সমাধি-রাত্রির বিশেষ নামাজ) অনুষ্ঠিত হবে।
৯ জুলাই ২০২৬ - ১৯:৫১
News ID: 1837997
আজ রাতে, উম্মাহর শহীদ নেতার পবিত্র দেহ সমাহিত এবং ইসলামি বিপ্লবের ‘শহীদদের সর্দার’-এর ইতিহাসের সবচেয়ে অনন্য ‘লাইলাতুল দাফন’ (দাফন-রাত্রির) নামাজ আদায় করা হবে।
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