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বাংলাদেশে শহীদ নেতা হযরত আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর জন্য গায়েবানা জানাজা।

১০ জুলাই ২০২৬ - ১০:৪৬
News ID: 1838197
বাংলাদেশে শহীদ নেতা হযরত আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর জন্য গায়েবানা জানাজা।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নেতা এবং ইসলামি বিশ্বের অন্যতম ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ইমাম আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর স্মৃতি ও মর্যাদার প্রতি সম্মান জানিয়ে ঢাকায় গায়েবানা জানাজা, বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনাসভার আয়োজন করা হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বাংলাদেশে সর্বোচ্চ নেতার প্রতিনিধিত্বকারী কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ঢাকার শাহবাগের শহীদ ওসমান হাদি মোড়ে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়; এতে ধর্মীয় পণ্ডিত, মাদ্রাসার শিক্ষার্থী, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষেরা অংশ নেন।

এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা কুরআন তিলাওয়াত, গায়েবানা জানাজা ও বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে ইসলামি বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন এবং একই সাথে প্রতিরোধ সংগ্রামের ধারা অব্যাহত রাখা, ইসলামি উম্মাহর ঐক্য ও বিশ্ব-অহংকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করবেন।

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