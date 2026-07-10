বাংলাদেশে শহীদ নেতা হযরত আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর জন্য গায়েবানা জানাজা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বাংলাদেশে সর্বোচ্চ নেতার প্রতিনিধিত্বকারী কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ঢাকার শাহবাগের শহীদ ওসমান হাদি মোড়ে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়; এতে ধর্মীয় পণ্ডিত, মাদ্রাসার শিক্ষার্থী, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষেরা অংশ নেন।
এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা কুরআন তিলাওয়াত, গায়েবানা জানাজা ও বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে ইসলামি বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন এবং একই সাথে প্রতিরোধ সংগ্রামের ধারা অব্যাহত রাখা, ইসলামি উম্মাহর ঐক্য ও বিশ্ব-অহংকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করবেন।
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