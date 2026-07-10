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তিউনিসীয় সাংবাদিক:

শহীদ নেতা ছিলেন "আমাদের যুগের হুসাইন (আ.)"।

১০ জুলাই ২০২৬ - ১১:০১
News ID: 1838199
শহীদ নেতা ছিলেন "আমাদের যুগের হুসাইন (আ.)"।

ইসলামি বিপ্লবের শহীদ নেতার জানাজা ও বিদায় মিছিলে উপস্থিত তিউনিসীয় সাংবাদিক ইনাস আলাউই জোর দিয়ে বলেন যে, শহীদ নেতা ছিলেন একাধারে "স্তম্ভ, পিতা ও নেতা"—যাঁর মধ্যে উদ্দীপনা, সক্ষমতা ও মহত্ত্বের এক অপূর্ব সমন্বয় ছিল।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামি বিপ্লবের শহীদ নেতার জানাজা ও বিদায় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী তিউনিসীয় সাংবাদিক ইনাস আলাউই সেখানে নিজের উপস্থিতি প্রসঙ্গে বলেন: "আমরা এখানে বিদায় অনুষ্ঠানে অংশ নিতে এসেছি।

শহীদ নেতা—সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন—ছিলেন এক অবিচল আস্থার স্তম্ভ ও পিতৃসুলভ ব্যক্তিত্ব; তিনি ছিলেন এমন এক নেতা যাঁর মধ্যে উদ্দীপনা, সক্ষমতা ও মহিমার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল।"

তিনি আরও বলেন: "আমরা তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি এবং তিনি ও ইমাম হোসাইন (আ.) যে পথ অনুসরণ করেছিলেন, আমরাও সেই পথেই চলেছি। ইমাম খামেনি ঘোষণা করেছেন যে 'ইসরায়েলের অস্তিত্ব থাকা চলবে না' এবং 'আমেরিকার অস্তিত্বও থাকা চলবে না'; ঔদ্ধত্য ও সাম্রাজ্যবাদকে নির্মূল করতে হবে এবং আমেরিকাকে বিশ্বজুড়ে আধিপত্য বিস্তার করতে দেওয়া যাবে না।

তাঁরই বদৌলতে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি, 'না' বলার মতো শক্তি পেয়েছি এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারছি।"

তিউনিসিয়ার এই সাংবাদিক বলেছেন: সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী আমাদের এক নির্বোধ নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত করেছেন। আমরা যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা বলয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিলাম, যারা বিশ্বকে নিজেদের আধিপত্যের অধীনে রেখেছিল। আল্লাহর শুকরিয়া যে, আমরা এমন একজন নেতার পথ অনুসরণ করছি যিনি সারা জীবন শাহাদাতবরণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছেন।

পরিশেষে, তিউনিসিয়ার এই সাংবাদিক উল্লেখ করেন: ইমাম খামেনেয়ী কারবালার ঘটনাবলি আমাদের চোখের সামনে এমনভাবে জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন যাতে তা কেবল একটি সাধারণ কাহিনীতে সীমাবদ্ধ না থাকে। সত্য ও মিথ্যার এই লড়াইয়ে বর্তমানে যা কিছু ঘটছে, তা মূলত কারবালার সেই পথেরই ধারাবাহিকতা।

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