শহীদ নেতার অভূতপূর্ব শেষ বিদায়ের শোভাযাত্রা: জাতীয় ঐক্য ও কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণের দৃঢ় সংকল্পের বহিঃপ্রকাশ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তেহরান থেকে পাঠানো সরেজমিন প্রতিবেদনে লস এঞ্জেলেস টাইমস বিশাল জনসমাবেশের ঐতিহাসিক দৃশ্য তুলে ধরতে বাধ্য হয়।
পত্রিকাটির মতে, এই জনসমাগম এমনকি ২০২০ সালে জেনারেল সোলেইমানির শেষকৃত্য শোভাযাত্রার উপস্থিতিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল—আর ইসলামি প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে প্রচারিত আকাশপথের দৃশ্য এই সমাবেশের অভূতপূর্ব বিশালতাকেই নিশ্চিত করেছে।
"ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর মৃত্যু হোক"—এমন লেখা প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন এবং তাঁদের কুশপুত্তলিকা ঝোলানোর ঘটনার উল্লেখ করে সংবাদমাধ্যমটি এই কার্যক্রমকে কেবল শোকপ্রকাশের বিষয় হিসেবে নয়, বরং "কঠোর প্রতিশোধ" গ্রহণ ও শহীদ নেতার পথ অনুসরণের ক্ষেত্রে জাতীয় সংকল্পের ঘোষণা হিসেবে অভিহিত করেছে; পাশাপাশি, এটি রক্তপাতের বদলা নেওয়া এবং প্রতিরোধের পথে অবিচল থাকার বিষয়ে শোক পালনকারীদের দৃঢ় অঙ্গীকারকেও তুলে ধরেছে।
সংবাদপত্রটি তার শেষ অংশে সর্বোচ্চ নেতার অনুপস্থিতিকে—যা নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং এই বিশাল আয়োজনের কারণে প্রধান সড়ক, বিমানবন্দর ও জনজীবন ব্যাপকভাবে অচল হয়ে পড়ার পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত ছিল—দেশটির সুসংহত ব্যবস্থাপনারই একটি নিদর্শন হিসেবে দেখেছে।
পরিশেষে, নানাবিধ চ্যালেঞ্জকে অতিরঞ্জিত করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, লস এঞ্জেলেস টাইমস এই বাস্তবতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে—লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতি ও বিপ্লবী উদ্দীপনায় বলীয়ান হয়ে—ইসলামি প্রজাতন্ত্রটি আবারও প্রমাণ করেছে যে, শত্রুদের দ্বারা সংঘটিত হুমকি ও হত্যাকাণ্ড জাতির সংকল্পকে দুর্বল করতে পারে না; বরং তা শহীদদের পথ অনুসরণ ও ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দৃঢ়তাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।
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