কারবালায় শহীদ নেতার জানাজায় প্রতিরোধের আদর্শের প্রতি নতুন অঙ্গীকার

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরাকের কারবালায় ইসলামী বিপ্লবের শহীদ নেতা সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর জানাজা অনুষ্ঠানে এক কোটির বেশি মানুষ তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ করেন।
একই সঙ্গে তারা ফিলিস্তিনের আদর্শের প্রতি নিজেদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন এবং ইরানের বর্তমান সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ মুজতাবা খামেনেয়ীর নেতৃত্বের প্রতি সমর্থন জানান।
ইরান, ইরাকসহ বিভিন্ন দেশের বিপুলসংখ্যক যিয়ারতকারী অশ্রুসজল চোখে এবং দৃঢ় পদক্ষেপে ইমাম হুসাইন (আ.) ও হযরত আবুল ফজল আব্বাস (আ.)-এর পবিত্র মাজারের দিকে অগ্রসর হন। তারা উম্মাহর এই শহীদ নেতার বিদায় অনুষ্ঠানে অংশ নিতে সেখানে সমবেত হন।
পবিত্র মাজারের ‘বাবুল-কিবলা’ প্রবেশদ্বারে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়। জনগণের এই বিশাল উপস্থিতি গভীর ভালোবাসা ও ভক্তির এক অনন্য নজির সৃষ্টি করে।
ইরানের ইলাম প্রদেশ থেকে কারবালায় আসা এক নারী বলেন: "এই শোক সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন। আমরা এখানে এসেছি আমাদের শহীদ নেতার বিদায় অনুষ্ঠানে শরিক হতে।"
পবিত্র মাজারের ‘বাবুল-কিবলা’ প্রবেশদ্বারে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। জনগণের এই বিশাল উপস্থিতি গভীর ভালোবাসা ও ভক্তির এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে।
এক ইরাকি নাগরিক শহীদ নেতার শাহাদাতে শোক প্রকাশ করে বলেন, "আল্লাহ আমাদের এই সৌভাগ্য দিয়েছেন যে আমরা ইরাকে মহান নেতা ইমাম খামেনেয়ীর জানাজা অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরেছি। এটি আমাদের জন্য গর্ব ও সম্মানের বিষয়।"
আরেক ইরাকি নাগরিক বলেন, "ইরান ও ইরাক দুটি ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ। কোনো পরিস্থিতিই এই দুই দেশের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারবে না। আমরা সবসময় একে অপরের পাশে থাকব এবং পারস্পরিক সমর্থন অব্যাহত রাখব।"
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