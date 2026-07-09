নাজাফ থেকে কারবালা: শহীদ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর বিদায়ে ইরাকজুড়ে শোক ও শ্রদ্ধা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এবং বিপুলসংখ্যক শোকার্ত মানুষের অংশগ্রহণে কঠোর নিরাপত্তা ও সেবামূলক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
পবিত্র নাজাফ নগরীতে শহীদ ইসলামী বিপ্লবের নেতার দেহ মুবারকের শেষ বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
বিদায় অনুষ্ঠানে ইরাকের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত বিপুলসংখ্যক শোকাহত মানুষ, জিয়ারতকারী, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব অংশ নেন।
এছাড়া শহীদ নেতার কফিন কারবালায় পৌঁছানোর পর ইরাকের সর্বোচ্চ ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি আবদুল মাহদি আল-কারবালায়ি পবিত্র ইমাম হুসাইন (আ.)-এর মাজারে আয়াতুল্লাহ সিস্তানী (হা.)-এর প্রতিনিধির ইমামতিতে জানাজার নামাজ আদায় হয়।
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