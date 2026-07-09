  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সংবাদ

নাজাফ থেকে কারবালা: শহীদ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর বিদায়ে ইরাকজুড়ে শোক ও শ্রদ্ধা

৯ জুলাই ২০২৬ - ০৭:২৫
News ID: 1838205
নাজাফ থেকে কারবালা: শহীদ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর বিদায়ে ইরাকজুড়ে শোক ও শ্রদ্ধা

ইরাকের পবিত্র নগরী নাজাফে ইসলামী বিপ্লবের শহীদ নেতার দেহ মুবারকের জানাজা ও শেষ বিদায় অনুষ্ঠানে ব্যাপক জনসমাগম আবারও ইরান ও ইরাকের দুই জনগণের গভীর সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এবং বিপুলসংখ্যক শোকার্ত মানুষের অংশগ্রহণে কঠোর নিরাপত্তা ও সেবামূলক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

 পবিত্র নাজাফ নগরীতে শহীদ ইসলামী বিপ্লবের নেতার দেহ মুবারকের শেষ বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বিদায় অনুষ্ঠানে ইরাকের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত বিপুলসংখ্যক শোকাহত মানুষ, জিয়ারতকারী, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব অংশ নেন।

নাজাফ থেকে কারবালা: শহীদ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর বিদায়ে ইরাকজুড়ে শোক ও শ্রদ্ধা

এছাড়া শহীদ নেতার কফিন কারবালায় পৌঁছানোর পর ইরাকের সর্বোচ্চ ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি আবদুল মাহদি আল-কারবালায়ি পবিত্র ইমাম হুসাইন (আ.)-এর মাজারে আয়াতুল্লাহ সিস্তানী (হা.)-এর প্রতিনিধির ইমামতিতে জানাজার নামাজ আদায় হয়।

নাজাফ থেকে কারবালা: শহীদ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর বিদায়ে ইরাকজুড়ে শোক ও শ্রদ্ধা

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha